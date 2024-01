Apple ha comenzado a efectuar los pagos de hasta 92 dólares por compensación del famoso caso "Batterygate"

ESTADOS UNIDOS.- Intentando remediar las consecuencias del escándalo conocido como "Batterygate", Apple ha comenzado a efectuar pagos de hasta 92,17 dólares a usuarios estadounidenses que poseían los modelos de iPhone 6, iPhone 6s, o iPhone 7 afectados por las medidas implementadas en el sistema operativo iOS.

El "Batterygate" surgió en 2016 cuando Apple lanzó la actualización iOS 10.2.1, que incluía una función destinada a prevenir la degradación excesiva de las baterías y evitar apagones repentinos del dispositivo. Sin embargo, la contrapartida era una ralentización del rendimiento del iPhone, una modificación que se realizó sin informar a los usuarios ni brindarles la opción de revertirla.

Aunque Apple admitió su error, se enfrentó a múltiples demandas colectivas que buscaban compensar a los afectados. Estas demandas resultaron en un costo significativo para la empresa, alcanzando los 500 millones de dólares. En Estados Unidos, los pagos ya están en marcha, y cada usuario con un iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus o iPhone SE que ejecutara iOS 10.2.1 o posterior, así como un iPhone 7 o iPhone 7 Plus con iOS 11.2, puede recibir una compensación de 92,17 dólares por cada dispositivo afectado.

Es relevante destacar que los usuarios que poseían múltiples modelos afectados recibirán compensaciones por cada uno de ellos, lo que podría resultar en pagos significativos. A pesar de que en España también existen demandas similares que buscan compensar a los usuarios con cantidades entre 99 y 189 euros, hasta ahora los pagos solo se han realizado en Estados Unidos, el primer país en iniciar demandas colectivas por el caso "Batterygate".

����Apple comienza a pagar una compensación de 92 dólares a las personas que presentaron una reclamación relacionada con el famoso caso 'Batterygate'. pic.twitter.com/qgCiw0sPRO— Data Viva (@data_viva) January 7, 2024

Te puede interesar: Apple lanzará en febrero lentes de realidad virtual

Los pagos ya están en proceso para aquellos que se unieron a la demanda, pero aquellos que no participaron en su momento ya no podrán sumarse para recibir la compensación. Se especula que compensaciones similares podrían extenderse a otras demandas realizadas en distintos países. Apple, en un intento de reparar su imagen, emitió disculpas formales a través de su CEO Tim Cook, redujo el precio del reemplazo de baterías para todos los iPhone y permitió a los usuarios desactivar la función de ralentización mediante una actualización de iOS. A día de hoy, dicha opción sigue estando disponible en la sección de Ajustes > Batería > Salud y carga de la batería > Capacidad de rendimiento pico.