Apple estrena podcast oficial de ‘For All Mankind’

For All Mankind tendrá su podcast oficial. El programa será un complemento de la exitosa serie exclusiva de Apple TV+. Los seguidores de esta historia, en la que la carrera espacial nunca finalizó, podrán deleitarse con contenido extra a partir del viernes 19 de febrero.

La popularidad del podcast no deja de crecer. Este se ha convertido en la opción perfecta para ampliar la experiencia digital de series o películas. Ya lo hemos visto en el pasado con el podcast oficial de Euphoria, una de las series de HBO. Ahora es el turno de Apple, que ha presentado el programa oficial de For All Mankind.

Si eres uno de los espectadores de la serie, puede que ya te estés preguntando qué trae esta nueva opción de Apple. Lo primero que debemos decirte es que el podcast de For All Mankind estará disponible solo en inglés, por lo que deberás manejar este idioma con cierta fluidez para aprovechar al máximo esta experiencia.

Krys Marshall, que interpreta a la comandante Danielle Poole en For All Mankind, será la encargada de tomar las riendas del podcast. Con ella conversarán expertos de la industria aeroespacial, ex astronautas y miembros del staff de producción. Como puedes ver, la idea no es solo navegar sobre el detrás de cámaras, sino también por la ciencia y las experiencias reales.

For All Mankind: The Official Podcast es producido por At Will Media, una compañía de producción de medios con sede en Manhattan y Los Angeles. El primero de un total de diez episodios llegará el viernes 19 de febrero a las 09:00 a.m. PST (18:00, hora peninsular española). Estarán disponibles en la aplicación Apple Podcast y en reproductores de terceros.

Segunda temporada de 'For All Mankind'

El viernes 19 de febrero también se estrenará la segunda temporada de For All Mankind. Esta vez la historia se centra en 1983, precisamente en un momento de alta tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, en plena Guerra Fría. El Departamento de Defensa pone un pie en el control demisión de la NASA y crece la militarización de esa entidad gubernamental con fuertes roces entre los que están a favor y en contra, indica Hipertextual.