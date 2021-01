Apple estaría desarrollando cargadores más pequeños y eficientes

Si bien Apple regularmente se enfoca en que sus ordenadores ocupen menos espacio sin sacrificar el rendimiento, la filosofía no siempre se ha podido aplicar a los cargadores. Si tienes un MacBook, posiblemente te has enfrentado a alguna situación tediosa debido al enorme tamaño de su cargador. Sin embargo, parece que la empresa ya se encuentra desarrollando una propuesta que no solo sea más pequeña y ligera; también más eficiente para recargar nuestros equipos.

De acuerdo a la información de DigiTimes que recoge Mac Rumors, Apple se encuentra trabajando en cargadores USB-C más pequeños y eficientes. El hecho de mantener dicho conector significaría, entonces, que las las mejoras no serían exclusivas de los cargadores para computadoras portátiles. Igualmente para los de iPhone, iPad y Apple Watch. El citado medio afirma que los de Cupertino están desarrollando propuestas basadas en nitruro de galio, también conocido como GaN.

Los cargadores de nitruro de galio, además de tener un tamaño más compacto y ser más ligeros, son más eficientes energéticamente y se calientan menos. Según el citado medio, Navitas Semiconductor, un proveedor irlandés que produce este tipo de accesorios, está listo para recibir pedidos de Apple a lo largo de 2021. Sin embargo, no se especifica qué dispositivos serán los primeros en incluirlos.

Ahora hay que hacer una breve pausa para hablar de la actual estrategia de Apple en lo que se refiere a cargadores. Los dirigidos por Tim Cook, como seguramente ya sabes, dejaron de incluir el cargador con los iPhone 12 en apoyo al medio ambiente. De hecho, otros modelos del terminal fabricados en el segundo semestre de 2020 igualmente prescindieron de dicho accesorio. Por el momento, eso sí, los MacBook y iPads siguen incluyéndolo en su caja. indica Hipertextual.

Apple no será la primera en subirse al tren del GaN

Otro punto a tener en cuenta es que el nitruro de galio no es una solución nueva. Otros fabricantes como Xiaomi, Lenovo, Dell, Belkin, Aukey y Anker ya están ofreciendo cargadores GaN desde hace tiempo. Navitas Semiconductor afirma que, durante 2020, distribuyeron cargadores de nitruro de galio (GaNFast) cuyas velocidades varían entre 24W y 300W. Será interesante conocer cuándo Apple dará el salto a esta propuesta. Según Ming-Chi Kuo, Apple lanzará MacBooks con nuevo diseño en 2021, entonces no descartemos que vengan acompañados de un cargador renovado.