Apple debería pagar 90 millones de dólares a Samsung por bajas ventas del iPhone

Apple tendrá una penalización por parte de Samsung a causa de las bajas ventasde iPhones que tienen integrada pantalla OLED, según informó el portal coreano ET News.

La compañía norteamericana habría incumplido con el estimado de compras de paneles OLED que había acordado con Samsung, lo que le ha generado a Apple una penalización de 90 millones de dólares.

Los modelos Apple que integran esta pantalla son el iPhone X y iPhone XS, los cuales han mostrado una disminución en sus ventas, y según informa el portal, Apple y Samsung habrían acordado la fabricación de 100 millones de de palenes OLED al año.

No obstante, el reporte sugiere que Apple no pagaría por las pantallas no adquiridas, si no que en su lugar ambas empresas llegarán a un acuerdo donde Apple se comprometería a utilizar el material en otros dispositivos.

Apple llevará los paneles OLED a otros de sus productos, como tabletas y portátiles, según reportes.

Con información de CNTEC.