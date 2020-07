Apple da otro paso para consolidar sus gafas de realidad aumentada

Apple acaba de dar un paso importante con sus gafas de realidad aumentada, uno de los dispositivos más rumoreados de la compañía en los últimos años. De acuerdo a un reporte de The Information, las "Apple Glasess" han finalizado la etapa de prototipo, por lo que ahora dará comienzo la producción de prueba. Parece que los de Cupertino están satisfechos con el diseño actual, pero todavía queda un camino por delante antes de comercializarlo.

Es importante aclarar que el dispositivo que verá la luz en la producción de prueba no necesariamente será el que llegará al mercado. Apple debe realizar todo tipo de tests con el fin de asegurarse que las gafas cumplen con todos sus estándares de calidad. De momento no está claro en qué año iniciarán su venta. Según Bloomberg, será hasta 2023 cuando los consumidores podrán adquirir las "Apple Glasses". No obstante, también se habla de un headset de realidad aumentada que se lanzaría en 2022.

Foxconn como socio clave

The Information indica que Apple está trabajando en las gafas "semitransparentes" desde 2018 junto a Foxconn, su socio más importante en la cadena de producción asiática. Curiosamente, ese mismo año Apple adquirió Akonia Holographics, una compañía especializada en el desarrollo de pantallas de cristal líquido sobre silicio (LCoS) para proyectar imágenes. La planta de Foxconn en Chengdu, en donde también se fabrica el iPad, sería la que albergará la producción de prueba de las "Apple Glasses".

Habría sido en mayo cuando las gafas de realidad aumentada entraron en una fase de prueba de validación de ingeniería (EVT), en la cual se fabrican miles de unidades para su uso interno. Además, durante esta etapa Apple habría definido un diseño que, una vez superadas todas las pruebas necesarias, podría convertirse en la versión final para su producción en masa. El objetivo de Apple en este momento es comprobar que el dispositivo funciona adecuadamente en un uso cotidiano, indica Hipertextual.

El diseño es un reto para Apple

En lo que se refiere al diseño, las fuentes de The Information señalan que está siendo todo un reto para Apple, pues las lentes integran varias capas "extremadamente delgadas" de distintos materiales, haciéndolas susceptibles de rayones o que aparezcan las siempre molestas burbujas. Para evitar estos problemas, será clave que la producción se lleve a cabo en áreas totalmente libres de polvo.

El reporte finaliza mencionado que las "Apple Glasses" todavía están a uno o dos años de iniciar su fabricación a gran escala, coincidiendo así con la información de Bloomberg.