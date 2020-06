Apple atrapa a TikTok espiando a millones de usuarios de iPhone

La compañía Apple ha solucionado un problema grave en iOS 14, próximo a salir, donde las aplicaciones pueden acceder secretamente al portapapeles en los dispositivos de los usuarios. Una vez que se lance el nuevo sistema operativo, se advertirá a los usuarios cada vez que una aplicación lea lo último copiado en el portapapeles, esto es más que un riesgo teórico para los usuarios, ya que innumerables aplicaciones ya están atrapadas abusando de su privacidad de esta manera.

Dada las preocupaciones de seguridad planteadas sobre la aplicación, el propietario de TikTok, Bytedance, explicó que el problema estaba relacionado con el uso de un SDK de publicidad obsoleto de Google que estaba siendo reemplazado, por lo que con el lanzamiento de la nueva advertencia del portapapeles en la versión beta de iOS 14, TikTok parece haber sido sorprendido abusando del portapapeles de una manera bastante extraordinaria. Entonces, parece que TikTok no detuvo esta práctica invasiva en abril como se prometió después de todo.

Según TikTok, el problema ahora "se desencadena por una función diseñada para identificar comportamientos repetitivos y no deseados", y me ha dicho que "ya ha enviado una versión actualizada de la aplicación a la App Store eliminando la función antispam para eliminar cualquier posible confusión ". En otras palabras: nos han pillado haciendo algo que no deberíamos, hemos sacado una solución.

TikTok explicó que la plataforma "está comprometida a proteger la privacidad de los usuarios y a ser transparentes sobre cómo funciona nuestra aplicación". Sin comentarios al respecto. TikTok agregó que "espera dar la bienvenida a expertos externos a nuestro Centro de Transparencia más adelante este año". La compañía insistió en que no era su problema y estaba relacionado con una biblioteca obsoleta en su aplicación. "Los problemas de acceso al portapapeles, aparecieron debido a SDK de terceros, en nuestro caso una versión anterior del SDK de Google Ads, por lo que no tenemos acceso a la información a través de esto . Estamos en los procesos de actualización para que el SDK de terceros ya no tenga acceso ", dijo Bytedance.

Ahora, los bienvenidos cambios de seguridad y privacidad de iOS 14 de Apple los han sorprendido con las manos en la masa aún haciendo algo que no deberían. Algo que dijeron fue arreglado. TikTok no está solo: otras aplicaciones ahora necesitarán cambiar el acceso al portapapeles deliberado o inadvertido. Pero TikTok es el perfil más alto y el más totémico de las aplicaciones atrapadas, dada su cobertura previa y problemas más amplios.

El problema más grave con esta vulnerabilidad es la funcionalidad universal del portapapeles de Apple, lo que significa que cualquier cosa que se copie en Mac o iPad puede ser leída por el iPhone, y viceversa. Entonces, si TikTok está activo en su teléfono mientras trabaja, la aplicación básicamente puede leer cualquier cosa y todo lo que copie en otro dispositivo: contraseñas, documentos de trabajo, correos electrónicos confidenciales, información financiera. Cualquier cosa.

A principios de año, cuando TikTok fue expuesto por primera vez, los investigadores de seguridad reconocieron que no había forma de saber qué podría estar haciendo la aplicación con los datos del usuario, y su abuso se perdió en la combinación de muchos otros. Ahora se siente diferente.

Los usuarios de iOS pueden relajarse, sabiendo que la última protección de Apple obligará a TikTok a realizar el cambio, lo que en sí mismo muestra cuán crítica ha sido esta solución. Sin embargo, para los usuarios de Android, aún no se sabe si esto también es un problema para ellos.

Todos los usuarios de iPhone deben actualizar a la última versión de TikTok tan pronto como se lance, y dado que está leyendo activamente su portapapeles, es posible que desee tener eso en cuenta al usar la aplicación antes de esa actualización, publica forbes.