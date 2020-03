Apple acepta indemnizar con 500 millones de dólares a los afectados de los iPhone 6 y 7

A unas semanas de llegar a un acuerdo con la fiscalía de Paris por el caso de la ralentización de algunos modelos de iPhone, Apple ha aceptado pagar 500 millones de dólares para resolver decenas de demandas colectivas en Estados Unidos por la misma razón.

Lo anterior ha sido reportado por Bloomberg, quien menciona que Apple acordó pagar entre 310 y 500 millones de dólares como compensación para resolver 66 demandas colectivas presentadas en una corte de California entre 2017 y 2018.

Los dueños de modelos de iPhone de la serie 6, 6s, 7 y SE acusaban a la empresa de Cupertino de ralentizar sus teléfonos de forma deliberada. Esto se debió a la gestión dinámica de batería en iOS, una función que evitaba que el iPhone se reiniciara o apagara de manera espontánea a causa de una batería en mal estado, indica Hipertextual.

Debido a que esta característica reducía drásticamente el rendimiento y venía activada por defecto en iOS 10.2.1, los usuarios pensaron que se trataba de una estrategia de la empresa para obligarlos a comprar un nuevo iPhone. A esto se suma que Apple no reaccionó a tiempo y terminó emitiendo un comunicado disculpándose por los hechos, aunque demasiado tarde.

El acuerdo aceptado por Apple cubre a los dueños de un iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus y SE con iOS 10.2.1, 11.2 o posterior que ejecutaron estas versiones del sistema operativo antes del 21 de diciembre de 2017. La cantidad definida para cada usuario es de 25 dólares por cada iPhone que posean, aunque algunos buscarán bonos de entre 1.500 y 3.000 dólares.

El acuerdo deberá contar con la aprobación del tribunal en California para poder hacerlo efectivo. La cantidad máxima que podrá pagar Apple serán 500 millones de dólares, por lo que la compensación final que recibirán los usuarios dependerá del número de reclamos aprobados.