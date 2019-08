Apple TV+ podría tener un precio de $9.99 dólares por mes

Tras un informe de The Financial Times el día de hoy, Bloomberg ha publicado su propio informe que detalla ciertos aspectos de Apple TV +. Según el informe, Apple apunta a un lanzamiento en noviembre de Apple TV + y "pesa" un precio de $ 9.99 por mes.

a propia Apple aún no ha ofrecido ningún detalle sobre el precio, y este informe de Bloomberg es el primero que escuchamos sobre un precio de $ 9.99. Eso lo coloca por encima del precio de $ 6.99 de Disney +, y justo en medio de los diversos planes y niveles ofrecidos por Hulu y Netflix.

El informe señala que "es probable una prueba gratuita a medida que Apple construye su biblioteca", pero no entró en detalles. Apple Music ofrece una prueba gratuita de tres meses, pero es probable que Apple Arcade solo ofrezca una prueba de un mes . 9to5Mac informó hoy que Apple Arcade costará $ 4.99 por mes .

En cuanto a la lista de contenido original en el lanzamiento, Apple TV + incluirá los siguientes programas:

La lista inicial de programas de Apple incluirá "The Morning Show", "Amazing Stories" de Steven Spielberg, "See" con Jason Momoa, "Truth Be Told" con Octavia Spencer y una serie documental sobre casas extravagantes llamada "Home". Con información de 9to5mac.