Apple One estará disponible a partir de mañana

Apple One, la suscripción unificada de Apple que incluye múltiples servicios, estará disponible a partir de mañana en todo el mundo. El anuncio vino por parte de Luca Maestri, Director Financiero de Apple, quien aprovecho el informe correspondiente al cuarto trimestre fiscal de 2020 para revelar la esperada fecha.

Así pues, los de Cupertino arrancarán una propuesta que por sus precios es una propuesta muy atractiva, sobre todo para quienes usan el ecosistema de servicios de la manzana.

Apple One incluye Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade y almacenamiento adicional en iCloud. En algunos países, como Estados Unidos y Canadá, también podrán beneficiarse de Apple News+ y Apple Fitness+. Este último es el nuevo servicio de clases virtuales para entrenar y hacer ejercicio. Sin embargo, por el momento no han revelado su fecha de disponibilidad en otras regiones del mundo. Estos serán los precios de Apple One en España y México:

Plan Individual

Apple Music

Apple TV+

Apple Arcade

50 GB en iCloud.

Precio: 14,95 euros o $165 en México (mensuales)

Plan Familiar

Apple Music

Apple TV+

Apple Arcade

200 GB iCloud.

Precio: 19,95 euros o $229 en México (mensuales)

En Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos se ofrecerá una tercera suscripción, la Premier, misma que además de incluir los servicios ya mencionados añadirá Apple News+ y Apple Fitness+ por 29,99 dólares mensuales. Aquí en Hipertextual ya te contamos el dinero que podrías ahorrarte si decides suscribirte a Apple One en lugar de a cada servicio por separado. En España el ahorro es del 29%, mientras que en México asciende hasta el 35%. Tú mismo lo puedes comprobar en la siguiente tabla: