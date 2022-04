Apple Music incrementa su precio en México

Después de mantener sus precios intactos desde su lanzamiento, Apple Music recientemente ha anunciado un aumento en el costo de sus planes en México.

Esto afectará a todas membresías, tanto los planes individuales, la suscripción familiar así como el plan enfocado a estudiantes.

Apple Music era uno de los servicios de música vía streaming más accesibles. No obstante, con este ajuste, iguala los costos a sus grandes competidores.

Hablamos de Spotify que hace algunos meses anunció un incremento en sus precios tras la implementación del IVA digital.

Apple Music ahora es entre 10 y 30 pesos más caro al mes según el plan que se tenga contratado, indica Unocero.

Los nuevos costos aplican para nuevos y actuales usuarios.

Los nuevos precios de Apple Music en México

De esta manera, los nuevos precios de la plataforma musical de Apple quedan de la siguiente manera para el mercado mexicano:

Plan individual: 115 pesos al mes (antes 99 pesos)

Plan familiar: 179 pesos al mes (antes 149 pesos)

Plan para estudiantes: 59 pesos al mes (antes 59 pesos)

Apple hasta el momento no ha dado una justificación sobre el incremento (aunque todo indica que tiene que ver con el IVA digital); sin embargo, es importante mencionar que el recién lanzado servicio Apple One, el cual concentra servicios como Music, Arcade, iCloud+, TV+ y Fintess, al parecer no tendrá cambios en temas de costo.

Se espera este incremento desde el próximo 15 de mayo.