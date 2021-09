Apple: Las funciones de iOS 15 que llegarán en futuras actualizaciones

Apple liberó este 20 de septiembre las versiones estables de sus sistemas operativos para iPhone, iPad, Apple Watch y Apple TV. Sin embargo, en el caso de iOS 15 la versión estable no incluye todas las funciones anunciadas durante la WWDC.

Entre las características que los usuarios no encontrarán en iOS 15 hoy a pesar de vivir en Estados Unidos son:

Share Play.

Tarjetas de identificación.

Informas de privacidad de cada aplicación.

Dominios de correo electrónico personalizados.

Navegación 3D en Mapas para Car Play.

Contacto delegado.

Control Universal.

Encontrar mis AirPods.

Probablemente la función estrella es Share Play, pues fue una de las características que más llamaron la atención durante la WWDC debido a las condiciones que ha estipulado la pandemia por COVID-19 en nuestro día a día.

Share Play permite ver series y películas o compartir la pantalla con otros usuarios desde FaceTime.

Apple mencionó que esta función llegará en una próxima actualización de iOS para otoño.

Por otro lado están las tarjetas de identificación que podrás añadir a Wallet, sin embargo esta característica solo estará disponible (de momento) en los Estados Unidos, indica Unocero.

Pero una de las funciones que no esperábamos que fuera a retrasarse es el reporte de privacidad de aplicaciones que detalla los datos y sensores a los que accedió la aplicación en los últimos 7 días. Apple no reveló cuando llegará esta función, pero por ahora no aparece en la primera versión estable de iOS 15.

Y la última característica que sin duda es parte de las funciones estrella de iOS 15 es Control Universal, el cual permitirá pasar archivos y otros elementos entre tu iPad y Mac de manera inalámbrica y con el mismo mouse.

La razón por la que Control Universal todavía no funciona es porque los usuarios también necesitan macOS Monterrey, versión que de momento no ha sido lanzada en su versión estable, pero que se espera que llegue hasta el mes de noviembre.