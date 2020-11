AppSheet, la respuesta de Google para crear apps sin saber programar

En su día, toda empresa y particular debía tener su página web para ser alguien y existir en internet y en el mundo físico. Hoy, la obligación no escrita es la de tener tu propia app. Las aplicaciones están en todas partes y toda marca, empresa y organización pública o privada disponen de una o más aplicaciones. Crear aplicaciones está a la orden del día.

Es más, las aplicaciones están en todo tipo de dispositivos, desde tablets y smartphones a la propia Web, relojes y televisores inteligentes, automóviles y más pronto que tarde nos acostumbraremos a usar aplicaciones en electrodomésticos. De ahí que cada vez tengan mayor importancia.

Por suerte, la obligación de tener tu propia aplicación ha hecho que surjan multitud de plataformas que nos ayudan a crear aplicaciones con mayor facilidad. Algunas de ellas incluso destacan porque puedes usarlas aunque no seas programador y no sepas programar. Sin código o no code es uno de sus lemas.

Una de estas plataformas es AppSheet. Creada en 2014, fue comprada por Google a principios de 2020 y se integró con Google Cloud, la plataforma de desarrollo web que reúne herramientas, almacenamiento y demás utilidades para profesionales propios y extraños.

Crear aplicaciones sin programar

Para empezar con buen pie, AppSheet ofrece un amplio tutorial de introducción. Se titula “cómo crear una app”, en inglés How to Create an App y explica, paso a paso, cómo funciona esta plataforma, indica Hipertextual.

A grandes rasgos, se trata de convertir tus datos, organizados en hojas de cálculo tipo Excel, SmartSheet, SQL o las propias de Google, y convertirlos en una aplicación. Tú decides cómo emplea esos datos la aplicación que vas a crear y cómo los va a mostrar. O visto de otra manera, en vez de trabajar con código, trabajas con datos.

Que AppSheet sea fácil de usar no está reñido con las funcionalidades que ofrece para tus aplicaciones. Además de la gestión de los datos y de la usabilidad y apariencia de tu aplicación, podrás gestionar las medidas de seguridad que impidan un mal uso de tus datos, como inicio de sesión a través de Google u otros proveedores, o la partición de los datos.

Por último, esta plataforma para crear aplicaciones ofrece la oportunidad de compartir tu app con usuarios reales para que la prueben antes de publicarla.

Convirtiendo ideas en aplicaciones

Siguiendo la tónica de la mayoría de plataformas por el estilo, AppSheet cubre todos los pasos desde que tenemos una idea hasta que la plasmamos en forma de aplicación.

Otra ayuda que nos ofrece son las aplicaciones de muestra o Sample Apps, que nos permiten trabajar a partir de una plantilla práctica en vez de crear aplicaciones de cero. En su página de ejemplos puedes buscar directamente o filtrar los ejemplos por función o tipo de empresa para la que necesitamos esa aplicación.

Por lo demás, AppSheet vale para crear todo tipo de apps. Desde calendarios o listas de tareas a mapas, formularios, asistentes, etc. Por otro lado, podrás incluir módulos automatizados o con soluciones tan habituales como el uso de la geolocalización, códigos de barras, notificaciones o uso sin conexión.

Aunque para usar todas las funciones de AppSheet debemos suscribirnos a alguno de sus planes de pago, cuenta con una versión gratuita que cubre la creación de aplicaciones o prototipos e invitaciones para hasta 10 probadores de tu app.