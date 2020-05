Anuncian un nuevo Dragon Quest

HERMOSILLO, Sonora.- Basado en el anime “Las aventuras de Fly” (Dai en japonés) el cual fue emitido en los años noventa, un nuevo juego de Dragon Quest será lanzado para consolas de videojuegos.

En el marco de los 34 años de la saga de RPG, la desarrolladora Square Enix anunció “Infinity Strash- Dragon Quest: The Adventure of Dai, juego que saldría en Japón el próximo año 2021.

No se han especificado las consolas en las que estará disponible, pero por el momento dejaron un trailer que emocionó a muchos fanáticos.

"Dragon Quest" es tendencia porque hoy se conmemora 34 años desde su lanzamiento y lo celebran con el trailer de un nuevo juego de la saga. pic.twitter.com/7orjCwPZAf — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) May 27, 2020

Además, se realizará otro juego para Android y iOS llamado Dragon Quest: The Adventure of Dai – Tamashii no Kizuna y uno para máquinas recreativas: Dragon Quest: The Adventure of Dai – Xross Blade.

La emoción de los fans, además de ser aniversario de la saga, llevaron a “Dragon Quest” a posicionarse como tendencia.