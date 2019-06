Anuncian FIFA 20 junto el regreso de FIFA Street

FIFA Street está de regreso y llegará con FIFA 20. Una de las franquicias que en su tiempo logró juntar a fanáticos de fútbol y a los fanáticos de videojuegos por fin estará de vuelta en nuestras manos.

Fue confirmado con el primer vistazo a FIFA 20. También añadieron detalles sobre los modos de juegos y la historia.

En el trailer podemos ver que no se llama específicamente FIFA Street, Volta tomará el lugar de este como un sucesor.

Podremos crear nuestro propio personaje con la libertad de darle un género; cambios de ropa, tatuajes, estilos de cabello y hasta animaciones de victoria.

En cuanto a la ropa y accesorios, los podrás desbloquear mientas avances en el modo historia y en los desafíos que este te presenta.

Se han confirmado además; distintos lugares y canchas que tomarán lugar en calles y barrios de distintas partes del mundo.

Una de ellas es una jaula en un vecindario de Londres; un pasaje subterráneo en Amsterdam e incluso añadieron una cancha en lo alto de un edificio en el mismísimo Tokyo.

Dentro de los modos de juego multijugador que podemos ver en Volta, tenemos 3 vs 3 Rush, 4 vs 4, 4vs 4 Rush, 5 vs 5 y Professional Futsal. De acuerdo con el sitio web de Volta, las canchas y locaciones pueden variar de acuerdo a la cantidad de jugadores que haya en ese momento.

Además de poder jugar en canchas con o sin paredes, dando la libertad de jugar como más te guste.Aunque aun no tenemos información específica de cada uno de los modos anteriores. Pero en cuanto modos de juego en general, tenemos VOLTA World, VOLTA Story Mode, Volta League y VOLTA Kick-Off.

Informe21 señala que Volta se lanzará junto a FIFA 20 el 27 de Septiembre de este año. Podrás adquirirlo en PC, Playstation 4 y Xbox One, mientras que los usuarios de Nintendo Switch recibirán solamente una Legacy Edition.