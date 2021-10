¿Anonymous es responsable de la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp?

Desde la mañana de hoy lunes 4 de octubre del 2021, las redes sociales WhatsApp, Facebook e Instagram reportaron fallas en su servicio. Incluso, TikTok y Telegram presentaron problemas que hasta el momento no se han resuelto.

Por ello, a través de Twitter, la única red social convencional que funciona, se comenzó a adjudicar la caída de las plataformas digitales a Anonymous, luego de que desde una cuenta que asegura es de esta red internacional escribiera varios tuits que parecieran colgarse el problema.

Fue a través de Twitter en donde comenzó a posicionarse como tendencia la palabra Anonymous. Y es que desde una cuenta que asegura forma parte de la red internacional se adjudicó la falla que por horas ha dejado a los internautas sin redes sociales, indica Milenio.

Adjudican a Anonymous caída de redes sociales

En un primer tuit, la presunta cuenta de Anonymous escribió que “el mundo es un lugar mejor sin Facebook and Instagram”. Como era de esperarse, el tuit causó revuelo, adjudicando que ellos estaban detrás de esta problemática que presentan varias redes sociales.

Momentos después, escribieron que el mundo en estos momentos “está de rodillas”.

“The world is on its knees (El mundo está de rodillas)”, escribieron en la cuenta mencionada.

Además, por si fuera poco, en otro tuit apareció que tenían 10 horas para reaccionar.

“Engineers have 10 hours to react. (Los ingenieros tienen 10 horas para reaccionar)”, escribieron en otro tuit.

Por si fuera poco, desde la cuenta que presuntamente pertenece a Anonymous escribieron que ¿Qué pasaría si Facebook jamás regresa?

"What if Facebook never comes back? (¿Y si Facebook nunca regresa)", escribieron.

En otro tuit, escribieron que algunas de las redes sociales 'defectuosas' son:

"Zoom, TikTok, Gorjeo, Google, Amazonas, YouTube, Facebook, Snapchat, Instagram".

Desde otra cuenta de Anonymous, también se adjudicó la caída de redes sociales.

"Hemos logrado hackear las plataformas de algunas redes sociales como WhatsApp, Instagram, Facebook, la cual logramos generar perdidas de dinero a sus socios y todo empresario, se han generado desvíos de dinero a gente con bajos recursos, por medio de transferencias bancarias", escribió la otra cuenta que se adjudicó la caída de redes sociales.

Versión oficial de la caída de las redes sociales

Sin embargo, pese a las declaraciones que adjudican un hackeo, de acuerdo con el director de tecnología de CloudFlare (servidor de DNS), John Graham-Cumming, la caída ocurrió después de que se actualizara el Border Gateway Protocol (BGP), el sistema de enrutamiento, lo que provocó la caída y que el tráfico se cayera de forma completa, lo que ilustró con una gráfica.

"Entre las 15:50 UTC y las 15:52 UTC, Facebook y las propiedades relacionadas desaparecieron de Internet en una ráfaga de actualizaciones de BGP", asegura.

Usuarios de redes sociales reaccionan a supuesto hackeo de Anonymous

Pese a lo informado, los usuarios de redes sociales reaccionaron con memes y comentarios ante el supuesto hackeo de Anonymous a Facebook, Instagram, WhatsApp y otras redes sociales.

Algunos dudaron de este supuesto, mientras que otros reaccionaron con divertidos memes y comentarios:

"#Anonymous Literalmente está jugando a los juegos del calamar con las redes sociales"; "Mi últimas palabras para Twitter antes de que #Anonymous le dé de baja"; "#Anonymous leyendo mis conversaciones con mis amigas donde cuento mis bajones y me quejo de la existencia de todo", se lee entre las reacciones.