AnimeJapan 2020 cancelado por coronavirus

AnimeJapan 2020 hizo anuncio a través de su cuenta de Twitter la cancelación del evento que se tenía previsto para el 21 al 24 de marzo de este año, acatando las instrucciones del gobierno japonés para contener el brote de Coronavirus en el país.

El evento AnimeJapan 2020 iba a contar con alrededor de 200 stands de expositores que presentarían obras, venderían productos y ofrecerían presentaciones. Al igual que el año pasado, AnimeJapan 2020 iba a contar con eventos participativos como “Cosplayers World” y el “Ranking del manga que quieres que se anime”. En la parte trasera se iba a realizar el “Production Works Gallery”, en la que destacarían seis directores: Tetsuro Araki, Shinji Aramaki, Kenji Kamiyama, Kyohei Ishiguro, Atsuko Ishizuka y Yoichi Fujita.

Durante el evento se tenía contemplado anuncios para múltiples franquicias de la industria, entre las cuales se incluyen:

• Bleach.

• Shingeki no Kyojin: The Final Season.

• Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu

• Haikyu!! To The Top

• Brand New Animal

• Fruits Basket

• Higurashi no Naku Koro ni.

• Sword Art Online: Alicization – War Of Underworld.

• Boku no Hero Academia



Otros eventos fueron cancelados o pospuestos en Japón por motivo al coronavirus, por Bandai Namco Entertainment, los concierto de “Aqours Back in First Love Live! –Setep! ZERO to ONE-“ del 01 de marzo y de los conciertos “LOVE LIVE SUNSHINE!! UNIT LIVE ADVENTURE 2020 AZALEA First LOVE LOVE! –Amazing Travel DNA-“ del 7 y 8 de marzo de la franquicia Love Live!

Las compañías japonesas también se han visto afectadas y en la necesidad de cancelar sus participaciones en eventos y convenciones fuera del país. Las agendas de producción y emisión se han visto afectadas incluyendo a A3! Season Spring & Summer, Toaru Kagaku no Railfun T, Infinite Dendrogram entre otros.