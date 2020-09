Android 11 ya está aquí, te decimos cuáles móviles compatibles que se actualizan

Google hizo oficial el lanzamiento de Android 11 para sus dispositivos móviles Pixel, así como para modelos de otros fabricantes como Xiaomi, Realme o OnePlus. Tras varios meses con múltiples betas, la versión final de Android 11 por fin está disponible para su descarga.

Entre las novedades se incluyen un nuevo espacio dedicado a las conversaciones dentro de la sección de notificaciones, las burbujas de la mensajería que nos recuerdan a esa característica que vimos hace años en Facebook Messenger, así como nuevos controles para reproducción multimedia.

Respecto a esto último, la nueva versión de Android incluye un control que nos permite seleccionar el destino de la reproducción. De este modo podremos cambiar el dispositivo donde se reproduce la música de un modo más sencillo, como ocurre con AirPlay en iOS, indica Hipertextual.

Una de las características más importantes de Android 11 es la apuesta por el hogar inteligente. Ahora es posible acceder a todos los dispositivos de tu casa con solo presionar el botón de encendido. Esta versión permite controlarlos con un toque y sin necesidad de abrir más aplicaciones.

En términos de privacidad, Android 11 integra permisos únicos que otorgarán acceso de un solo uso a características como la ubicación, cámara y micrófono. Los permisos caducan luego de cerrar la app y se solicitarán nuevamente cuando se necesite acceder a los sensores.

Junto a los permisos únicos llega también la posibilidad de reinicializar los permisos en otras apps que no utilizas. Cuántas veces no instalamos una app y damos nuestra autorización para acceder a los datos para después no usarla más. Esta opción de Android 11 restablecerá automáticamente los permisos de apps no utilizadas y nos notificará al momento.

Por último y no por eso menos importante, Android 11 implementa la función de grabar pantalla. Google ya había probado esta característica en Android 10, aunque nunca se lanzó de manera oficial y por fin llega con la versión más reciente.

La grabación de pantalla es una de las opciones más solicitadas y los videos podrán optar por usar el sonido de pantalla, el micrófono o ambos. Junto a ella también llega un modo de edición más sencillo de las capturas de pantalla.

¿Qué dispositivos se actualizarán a Android 11?

Cómo es habitual, los teléfonos de Google se mantienen al frente de la lista de dispositivos que recibirán primero Android 11. En la lista se incluyen los siguientes modelos.

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3A

Pixel 3A XL

Pixel 4

Pixel 4 XL

OnePlus confirmó que sus terminales OnePlus 8 y OnePlus 8 Pro tendrán acceso a partir de hoy, mientras que fabricantes como Oppo, Realme y Xiaomi se preparan para recibirlo. Respecto a Xiaomi, los primeros en recibirla serán aquellos que participan en la fase de prueba y son los siguientes.

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Xiaomi Mi CC 9 Pro

Xiaomi Mi Note 10 / Mi Note 10 Pro / Mi Note Lite

Xiaomi Mi 9T

Redmi K30 Pro

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Redmi K30 Racing Edition

Redmi K20

Pocophone F2 Pro

Pocophone X2

El gran ausente de la lista es el Redmi Note 8 Pro, uno de los smartphones más vendidos de Xiaomi que junto al Redmi Note 7 se quedará sin Android 11.