‘Among Us’ llega hoy mismo a la Nintendo Switch

Sabíamos que Nintendo celebraría un nuevo Direct enfocado en juegos independientes, pero nadie anticipó la gran sorpresa que tenían preparada. Among Us, el juego que se convirtió en todo un fenómeno social de internet durante 2020, llega hoy a la Nintendo Switch. No, no es broma. A partir de hoy podrás descargarlo en la consola híbrida —o portátil si tienes la versión Lite— y comenzar a disfrutarlo.

InnerSloth, estudio responsable de Among Us, dio a conocer que su título ofrecerá juego cruzado (crossplay). Es decir, los usuarios de Nintendo Switch podrán jugarlo con los de PC o dispositivos móviles. Evidentemente, no tenemos dudas de que será un éxito instantáneo en la propuesta japonesa. Among Us era uno de los juegos más esperados en la Switch; ni qué decir de las consolas Xbox y PlayStation que lo siguen esperando con ansias, indica Hipertextual.

Prep the airlock and join your crewmates in a multiplayer game of teamwork and betrayal!!#AmongUsGame by @InnerslothDevs is available today on #NintendoSwitch! #IndieWorld pic.twitter.com/RTrsLS02tV — Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 15, 2020

Si bien la comunidad de la Nintendo Switch recibirá Among Us con los brazos abiertos, queda la duda de si la experiencia en esta consola será la más óptima. Among Us es un título en el que la comunicación tiene un papel fundamental, pero la Switch ciertamente carece de un chat de voz amigable. De hecho, para crear una sala de chat con otros jugadores necesitas descargar la aplicación de Nintendo en iOS o Android. Otra opción, que seguramente será elegida por la mayoría, es recurrir a Discord.

El lanzamiento de Among Us en la nintendo Switch ocurre poco después del anuncio de su nuevo mapa. Durante los The Game Awards 2020, la gala que celebró a los mejores videojuegos del año, InnerSloth subió al escenario digital para presentar dicho escenario. Su nombre es AirShip y promete ofrecer una experiencia distinta gracias a nuevas trampas, superficies elevadas y demás detalles que conoceremos a principios de 2021. La beta del mapa ya está en marcha en Android.