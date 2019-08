Amazon permitirá elegir o no la revisión humana en Alexa

Mientras Apple y Google hicieron una pausa en la revisión humana, Amazon ha decidido ofrecer una configuración de exclusión más clara y completa para los usuarios de Alexa.

Amazon ya ofrecía un conjunto de políticas de privacidad mucho más claro que Google o Apple, ya que había creado un portal de privacidad después de la última ronda de escándalos sobre las grabaciones de voz de Alexa que revelaron más de lo que se creía.

Ahora por medio de este portal los usuarios de Alexa pueden configurar su información.

Específicamente, puede ir a su aplicación Amazon Alexa y navegar a su configuración, luego “Privacidad de Alexa” y finalmente “Administrar cómo sus datos mejoran Alexa”, donde específicamente dice que “sus grabaciones de voz pueden ser utilizadas para desarrollar nuevas funciones y revisado manualmente para ayudar a mejorar nuestros servicios ”.

En esencia, Amazon ha actualizado su configuración y el lenguaje que los rodea para hacer realmente lo que habría asumido que hubieran hecho en primer lugar.

Amazon ofrece una herramienta para permitir a los usuarios eliminar sus grabaciones de voz cuando lo deseen, pero incluso con esta nueva configuración, Amazon seguirá almacenando grabaciones de su voz de forma predeterminada. Si desea eliminarlos, deberá ir periódicamente a la configuración de Alexa y hacerlo usted mismo.

Apple ha detenido la revisión humana de las declaraciones en todo el mundo, Google la ha detenido en la UE, y Amazon simplemente está ofreciendo esta opción de exclusión más clara. Las tres compañías tienen un enfoque diferente para manejar esta creciente preocupación por los revisores humanos, y es de esperar que las tres terminen en el mismo lugar: revelaciones más claras, opciones transparentes para administrar los datos y la capacidad de no tener su voz almacenada automáticamente si usted No quiero que sea. Con información de The Verge.