Amazon lanzará servicio de videojuegos en streaming en 2020

El 2020 se perfila para ser el año en que los servicios de videojuegos en streaming tomarán mayor relevancia. Compañías como Sony, Microsoft e incluso Google, ya tienen sus propias propuestas; una ya consolidada como PlayStation Now, mientras que Project xCloud y Stadia están en proceso de establecerse.

Sin embargo, el próximo año un gigante de la tecnología y el comercio electrónico podría unirse en la batalla. Se trata de Amazon.

De acuerdo a un reporte de CNET, Amazon planea lanzar su propio servicio de streaming de juegos en 2020. Es importante aclarar que no sería la primera vez que surge información sobre este tema. El pasado enero, The Information informó que los dirigidos por Jeff Bezos ya se encontraban trabajando en la plataforma, aunque no aportaron datos sobre su fecha de llegada al mercado.

El primer medio citado menciona que Amazon sigue contratando ingenieros y managers cuya responsabilidad será preparar la infraestructura del servicio. De hecho, aprovecharán la tecnología de Amazon Web Services, la plataforma que actualmente brinda soluciones a compañías como Epic Games (Fortnite), Netflix, Airbnb, la NASA y Slack, por mencionar algunas. La estrategia de Google ha sido muy similar, pues los de Mountain View usan Google Cloud para hacer posible a Stadia.

"Creemos que la evolución que empezó con las comunidades de las arcade, creciendo hacia las transmisiones en vivo y los eSports de hoy, continuará hacia un futuro donde todos son jugadores y cada uno puede crear, competir, colaborar y conectarse con otros a escalas masivas", menciona uno de las ofertas laborales.

Además, parece que el servicio se integrará de alguna manera con Twitch, que en la actualidad se mantiene como la plataforma de streaming de vídeo de juegos más popular del mundo; también pertenece a Amazon, indica Hipertextual .

Debemos recordar que la compañía ya cuenta con experiencia en la industria de los videojuegos, igualmente con el cloud gaming. En 2014, Amazon Game Studios desarrolló una demostración de un título que se procesaba en servidores externos, permitiendo que la Amazon Fire recibirá únicamente la señal de vídeo. ¿Un lustro habrán sido suficientes para afrontar un reto mayor? Parece que el próximo año saldremos de dudas.