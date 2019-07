Amazon anuncia juego MMO de ‘El Señor de los Anillos’

Amazon Game Studios anunció que se encuentra desarrollando un juego free to play basado en El Señor de los Anillos.

Se trata de un título multijugador masivo en línea —MMO, como World of Warcraft o The Elder Scrolls Online— que estará disponible para consolas y PC en una fecha aún por determinar. De hecho, la compañía no ha revelado el nombre definitivo que llevará su propuesta.

El estudio de videojuegos de Amazon no es la única involucrada en el proyecto, pues también participa Leyou Technologies Holdings Limited y Middle-earh Enterprises.

Esta última es la propietaria de los derechos de algunas obras de J.R.R. Tolkien, incluyendo El Señor de los Anillos y El hobbit. Leyou no solo colaborará directamente en el desarrollo, también se encargará de distribuirlo en China.

El MMO promete "una experiencia de juego nueva e inmersiva para explorar el vasto mundo de Tolkien". Christoph Hartmann, vicepresidente de Amazon Game Studios, mencionó que están comprometidos en ofrecer "juegos de alta calidad" que aprovechen algunas propiedades intelectuales ampliamente reconocidas.

En el caso de El Señor de los Anillos no solo está en camino el susodicho videojuego, también una serie que vería la luz en 2021.

"La Tierra Media de Tolkien es uno de los mundos de ficción más ricos de la historia, y brinda a nuestro equipo de experimentados desarrolladores de MMO, del mismo estudio que desarrolla New World, una gran oportunidad para crear y jugar. Tenemos un fuerte equipo de liderazgo para dirigir este nuevo proyecto, y el equipo está creciendo para ayudar a construir esta increíble experiencia", mencionó Christoph Hartmann, vicepresidente de Amazon Game Studios.

En los últimos años son más los títulos que han adoptado el free to play para llegar a una gran cantidad de público. Por supuesto, Fortnite es el mejor ejemplo del éxito que puede tener este modelo, indica Hipertextual.

Sin embargo, triunfar requiere de muchos factores, principalmente el ofrecer contenidos nuevos de manera constante. El MMO de El Señor de los Anillos se enfrentará a otras obras del mismo género que ya tienen un largo recorrido, como World of Warcraft de Blizzard.