Amazon abre tienda de comestibles sin cajero

NUEVA YORK.- El gigante minorista en línea está abriendo su primer supermercado sin cajero, donde los compradores pueden tomar leche o huevos y salir sin esperar en la fila o abrir sus billeteras. Es la última señal de que Amazon se toma en serio la sacudida de la industria de comestibles de $ 800 mil millones.

En la nueva tienda, que abrió el martes en Seattle, la ciudad natal de Amazon, los compradores escanean una aplicación de teléfono inteligente para ingresar a la tienda. Las cámaras y sensores rastrean lo que se sacó de los estantes. Los artículos se cargan a una cuenta de Amazon después de salir.

"Me encanta la conveniencia de literalmente agarrar y llevar", dijo Art Kuniyuki, gerente de nóminas y beneficios de Seattle, que gastó $ 15 en pasta Barilla, chocolate Dove y otros comestibles poco después de la apertura de la tienda.

Llamada Amazon Go Grocery, la nueva tienda es una expansión de su cadena de 2 años de 25 tiendas de conveniencia Amazon Go. Tiene 10,400 pies cuadrados, más de cinco veces el tamaño de las tiendas de conveniencia, y almacena mucho más que los refrescos y sándwiches que se encuentran en Amazon Go.



Cameron Janes, quien ayuda a supervisar las tiendas físicas de Amazon, dijo que la tecnología tuvo que ser ajustada para explicar cómo las personas exprimen los tomates para evaluar la madurez o revolver los aguacates para encontrar el correcto. No se pesa nada en la tienda. Una naranja sanguina cuesta 53 centavos; una banana es de 19 centavos.

Amazon no es nuevo en comestibles. Tuvo un gran impacto en 2017 cuando compró Whole Foods y sus 500 tiendas. También ha estado expandiendo su servicio de entrega de comestibles en línea. Pero todavía está muy por detrás de su rival Walmart, el supermercado más grande del país, que tiene más de 4,700 tiendas. El servicio de comestibles en línea de Walmart también ha sido popular entre los clientes, que compran en línea y luego conducen a una tienda para recoger su pedido.

Amazon también planea abrir otro tipo de tienda de comestibles en Los Ángeles en algún momento de este año, pero la compañía dijo que no usará la tecnología sin cajero en ese lugar y ha mantenido otros detalles en secreto. La compañía se negó a decir si planea abrir más tiendas Amazon Go Grocery y dijo que no hay planes para llevar la tecnología a las tiendas Whole Foods.

Gran parte de las frutas y verduras provienen de los mismos proveedores de Whole Foods, dijo Janes. Y tiene productos de la marca 365 de Whole Foods, como avena orgánica y zanahorias baby en bolsas. Pero también vende Oreos, Cheez-Its y otras cosas prohibidas del supermercado natural.

Las familias pueden comprar juntas con solo un teléfono escaneando a todos. Cualquier cosa que agarren y salgan de la tienda se agregará a la pestaña de la persona que los firmó. Pero los compradores no deberían ayudar a un extraño a alcanzar el estante superior: Amazon advierte que agarrar un artículo para otra persona significa que se le cobrará si se retira con él.



Con la esperanza de alcanzar a Amazon, otros minoristas y nuevas empresas están compitiendo para llevar tecnología similar sin cajero a las tiendas. A principios de este mes, 7-Eleven dijo que está probando una tienda sin cajero para los empleados dentro de sus oficinas en Irving, Texas.

Pero las tiendas sin cajero han sido objeto de escrutinio por parte de legisladores y defensores que dicen que discriminan a las personas de bajos ingresos que pueden no tener una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria. Desde entonces, Amazon ha permitido que los clientes paguen en efectivo en sus tiendas de conveniencia, y la compañía dijo que los compradores pueden hacer lo mismo en la tienda de comestibles alertando a un trabajador para que los deje pasar por el torniquete.

Las tiendas también eliminan el trabajo de los cajeros. Janes declinó decir exactamente cuántas personas emplea la tienda, solo dijo que son "varias docenas". Los trabajadores saludan a los clientes y caminan por los pasillos para reponer los estantes. Un empleado se encuentra junto a la sección de alcohol para verificar las identificaciones de los compradores que desean vino o cerveza.

Mientras que las tiendas sin cajero eliminan la molestia de esperar en la cola para pagar, también mata algunas alegrías del supermercado. No hay nadie para empacar comestibles. En cambio, Amazon entrega bolsas reutilizables para que los compradores puedan llenarlas mientras compran. Y no hay mostrador, carnicería o pescadería. En cambio, el jamón rebanado, los filetes y los filetes de salmón ya están empacados y se encuentran en estantes refrigerados.

"Salir de la tecnología es genial, en teoría", dijo David Bishop, socio de la consultora minorista Brick Meets Click, pero dijo que los compradores deciden dónde comprar en función de otros factores además de la rapidez con la que pueden entrar y salir del mercado. Tienda.

Bishop dijo que aquellos que quieran jamón en rodajas finas pueden saltarse Amazon Go Grocery y caminar dos cuadras hasta el supermercado QFC propiedad de Kroger, que es aproximadamente cinco veces más grande.

Aún así, dijo Bishop, es difícil para la industria de los supermercados ignorar a Amazon, que tiene el efectivo y la tecnología para experimentar con los comestibles. "No se dan por vencidos", dijo sobre Amazon.