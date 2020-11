Amazon Prime o Apple One: ¿cuál te ofrece más por menos dinero?

Apple lanzó oficialmente su nuevo plan de suscripción en donde engloba varios de sus servicios de entretenimiento en un mismo paquete y que es llamado Apple One.

Es verdad que de primera instancia uno podría pensar que Apple One es más un competidor de Mirosoft 365 o Google One, pero no es así, pues los planes de suscripción de Microsoft y Google están enfocados en el almacenamiento en la Nube, el cual se complementa con otros beneficios, pero ninguno en realidad ofrece streaming de música, video y juegos en el paquete.

Por esa razón es que Apple One es mucho más parecido a Amazon Prime debido a su enfoque de entretenimiento, aunque en realidad el nuevo plan de Apple es un híbrido entre lo que ofrecen por un lado Microsoft y Google y Amazon por el otro, indica Unocero.

¿Que ofrecen Apple One y Amazon Prime?

Los beneficios de ambos planes son los siguientes:

Como pueden ver, los beneficios de uno y otro son similares en muchos aspectos, pero con diferencias tan importantes que incluso algunos usuarios se encontrarán con el problema de no poder elegir entre uno y otro, sino que deberán apostar por ambos, sobre todo si son usuarios que apuestan ampliamente por el ecosistema de Apple.

Si quieres suscribirte a Apple One no necesitas ni siquiera que tener un producto de Apple, pero no podrás sacarle todo el provecho a no ser que tengas como mínimo un iPhone o iPad. ¿A qué me refiero con lo anterior?, que puedes contratar Apple One para disfrutar de Apple Music, Apple TV+ y iCloud, pues estos 3 productos no son exclusivos de iOS y se pueden disfrutar en su versión web y en otras plataformas como Roku, en el caso de Apple TV+, aunque iCloud va muy ligado con un producto de Apple.

Con Prime Video tenemos la ventaja de que Amazon Music y Prime Video están disponibles en Android, iOS, versión web y otras plataformas, lo malo es que el plan de suscripción de Amazon solo ofrece acceso a 2 millones de canciones a los miembros Prime, cuando su catálogo es de más de 50 millones de canciones, mientras que el de Apple presume de más de 70 millones de pistas.

En video Amazon saca pecho contra Apple

Donde Amazon tiene un beneficio mucho más atractivo es en el servicio de streaming de video, y es que Prime Video tiene un catálogo mucho más amplio y atractivo que Apple TV+, pues este último solo se compone de contenidos originales, y debido a que lleva muy poco tiempo en el mercado tiene un catálogo muy limitado.

Es verdad que el gran golpe a Prime Video en México fue que ha perdido todos los contenidos de Marvel y Disney debido a que en unos días más estará disponible Disney+ en nuestro país, sin embargo, sigue contando con un amplio contenido de terceros y con una variedad de series y películas originales que son bastante atractivas.

Juegos: un dilema interesante

En el apartado de juegos tenemos un enfoque totalmente diferente, así que aquí dependerá de cada usuario decidir qué es lo que más le conviene.

Con Apple One tenemos Apple Arcade, que ofrece una biblioteca de más de 100 juegos que se pueden descargar en iPhone, iPad, Mac o Apple TV. Si eres de los que le encanta jugar en el celular y además tiene un equipo de Apple, probablemente Apple Arcade vaya a satisfacer tus necesidades.

Con Prime Gaming, antes Twitch Prime, tienes más beneficios para juegos sin importar si juegas en PC o consola. Si eres jugador de PC puedes sacarle más provecho porque cada mes tienes juegos gratuitos que puedes descargar en tu computadora, sin embargo, también tendrás botines o recompensas para distintos juegos que se pueden canjear en computadora, consolas y hasta dispositivos móviles.

Aquí sin duda Amazon Prime puede ser una membresía que beneficie a más usuarios, sobre todo aquellos que usan Android o que no tienen un producto de Apple.

¿Compras en línea?, entonces solo tienes una opción

La realidad es que la gran ventaja de Amazon Prime es obtener beneficios en Amazon, pues los usuarios Prime tienen ofertas exclusivas, y cada año hay un evento de ofertas que solo está disponible para los que pagan la membresía.

Además de las ofertas también tendrás envíos gratuitos en productos vendidos y/o envíados por Amazon en México y Estados Unidos, por lo que la cantidad de dinero que puedes ahorrar es significativa, pues no importa si tu producto vale 50 pesos o 10 mil, si es enviado por Amazon lo recibirás sin costo de envío.

Apple One ofrece un beneficio exclusivo más enfocado en la salud con Apple Fitness+, el cual ofrece rutinas de ejercicio para bajar de peso, el problema es que de momento este servicio solo se ofrece en algunos países de habla inglesa, aunque no dudamos que más adelante llegue a otros mercados, sin embargo, para disfrutar de Apple Fitness+ debes suscribirte a un plan diferente llamado Apple One Premier, el cual también es más caro.

¿Con cuál te quedas?

Creo que si eres un usuario que apuesta por el ecosistema de Apple es casi una obligación apostar por Apple One, sobre todo si te gustan los productos digitales de la compañía. Sin embargo, si en lugar de Apple Music prefieres Spotify, si la biblioteca de Apple TV+ no te convence, y si no juegas en tu celular, entonces es un plan que podría carecer de sentido, pues el almacenamiento de iCloud se puede comprar por separado.

En el caso de Amazon Prime este es un servicio obligado para aquellos que les gusta comprar en línea, sobre todo en Amazon. Prime Video es un servicio interesante, de hecho, es el segundo más importante en México después de Netflix. Quizá los añadidos de Prime Gaming y Amazon Fotos no sean tan atractivos pero simplemente con los envíos gratuitos y el acceso a Prime Video es una membresía que vale mucho la pena.