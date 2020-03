Amazon Prime Video ofrecerá algunos contenidos gratuitos por el coronavirus

Prime Video es una de las plataformas de streaming de video más importantes en México y el mundo, ahora la compañía ha revelado que ofrecerá contenido gratuito en México y Latinoamérica para que te quedes en casa a disfrutar de él.

Es importante recalcar que es una parte del contenido de Prime Video, y todo está enfocado en las familias y los niños.

La empresa ha mencionado que para disfrutar del contenido solo se necesita crear una cuenta de Amazon, la cual es totalmente gratuita y puedes crear aquí.

Qué títulos estarán disponibles de forma gratuita

Los títulos gratuitos serán los siguientes:

Bug Diaries

Creative Galaxy

Danger and Eggs

Gortimer Gibbonds Life on Normal Street

If You Give A Mouse A Cookie

Jessy and Nessy

Just Add Magic: Mystery City

Little Big Awesome

Lost in Oz

Niko and The Sword of Life

The Snowy Day

The Stinky and Dirty Show

Tumble Leaf

Whishenpoof

Costume Quest

Dangerous Book for Boys

En el caso de Brasil, Argentina, Colombia y Chile los contenidos gratuitos serán los mismos, a excepción de los últimos dos de la lista anterior, indica Unocero.