Amazon Prime Gaming revela cuáles juegos gratuitos vienen en julio

Amazon ha dado a conocer cuáles son los títulos 'gratis' que estarán disponibles para los miembros de Prime Gaming.

Prime Gaming, que viene con la suscripción de Amazon Prime, ofrece a los miembros nuevos títulos de PC para conservar y contenido exclusivo mes con mes.

Amazon reveló que los juegos gratuitos de julio de 2022 serán Maniac Mansion, Suzerain, Fishing: North Atlantic y Fell Seal: Arbiter’s Mark.

Los cuatro juegos estarán disponibles para los miembros de Prime Gaming a partir del 1 de julio.

Te puede interesar: Amazon hará que Alexa hable con la voz de personas que ya murieron

Los títulos gratuitos de Prime Gaming de junio, que todavía están disponibles para reclamar hasta el final del día de hoy son Far Cry 4, Escape from Monkey Island, Astrologaster, Across the Grooves, Calico y WRC 8 FIA World Rally Championship.

Julio fue un mes muy bueno para los miembros de Prime Gaming, ya que Amazon ya ha anunciado sus planes para regalar más de 30 juegos adicionales para coincidir con Amazon Prime Day, indica Unocero.

Muchos juegos para el Amazon Prime Day

El minorista en línea confirmó recientemente que Amazon Prime Day 2022 se llevará a cabo por dos días, del 12 al 13 de julio.

Amazon en la actualidad está regalando 25 juegos independientes a los miembros Prime, que pueden reclamar gratis hasta el 13 de julio.

Los juegos que se ofrecen incluyen Death Squared, Fatal Fury Special, Giana Sisters:

Twisted Dreams, Gone Viral, Hue, Metal Slug 2, Pumped BMX Pro, Samurai Shodown II, The Darkside Detective y The King of Fighters 2002.

Seis juegos más estarán al alcance de los usuarios para reclamar del 12 al 13 de julio:

Mass Effect: Legendary Edition, Grid Legends, Need for Speed Heat, Star Wars Jedi Academy, Star Wars Jedi Knight II — Jedi Outcast y Star Wars Republic Commando.

Amazon Prime Gaming además ofrecerá lanzamientos gratuitos de contenido para juegos para el próximo mes que incluyen:

NBA 2K, World of Warcraft, The Elder Scrolls Online, Call of Duty: Vanguard and Warzone, Red Dead Online, Grand Theft Auto Online, Apex Legends, League of Legends, Fall Guys, Lost Ark y New World.