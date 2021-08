Amazon Prime Air reduce su actividad en Reino Unido

Amazon Prime Air, el servicio de entrega con drones del gigante de comercio electrónico, estaría reduciendo su actividad en Reino Unido con despidos y traslados de sus empleados a otros proyectos de la compañía, informó este martes el portal Wired, que cita a personas anónimas de la plantilla de la compañía familiarizadas con la situación.

En concreto, más de 100 empleados habrían sido destituidos y decenas de otros miembros del equipo de Amazon Prime Air desplazados a otros países. Según revelan las fuentes del medio, en los últimos años el proyecto se viene "colapsando hacia dentro", en medio de un "caos organizativo" acentuado por la presencia de administradores "alejados de la realidad".

Por su parte, un portavoz de Amazon aseguró que Prime Air seguirá teniendo presencia en el país después de esta ola de reducciones, aunque no precisó cuántas personas formarán parte de la plantilla, indica RT.

Camino al colapso: "Nunca va a despegar"

Amazon Prime Air aterrizó en Reino Unido en 2016 y atrajo rápidamente todas las miradas con videos promocionales en los que la compañía prometía empezar a realizar entregas mediante robots no tripulados en los próximos años. Además, los reguladores locales no tardaron en darle a la empresa el visto bueno para realizar ensayos de vehículos aéreos no tripulados.

Sin embargo, los problemas no tardaron en salir a flote. Los informadores aseguran que los signos de la actual crisis empezaron a manifestarse a finales de 2019, en medio de constantes reorganizaciones dentro de la plantilla. Según ellos, uno de los problemas clave residía en el hecho de que muchos de los gerentes tenían pocos conocimientos técnicos para tratar los pormenores de las obras realizadas en el marco del testeo de drones, ya que antes se especializaban en logística y operaciones de almacenamiento.

"Todo empezó a derrumbarse porque [Amazon] acumuló demasiadas cosas, puso al frente a gente que no sabía nada del proyecto y sobrevendió. Todo es una gigantesca sobreventa por tantas promesas que no se pueden cumplir", cita Wired a un exempleado de Amazon Prime Air.

Paralelamente, la entidad se enfrentó a otros problemas. En particular, el portal recoge la historia de un empleado que presionaba el botón de aprobación en su ordenador para que todo el material fotográfico y de video captado —necesario para analizar las amenazas con las que pueden toparse los drones durante su vuelo— fuera aprobado independientemente de que hubiera o no riesgos.

Todo ello hace que Amazon esté muy lejos de convertir en realidad sus promesas de entrega de bienes mediante drones, según las fuentes de Wired. De hecho, hay empleados de la empresa que incluso ponen en duda las capacidades de Amazon para llevar a cabo el proyecto. "Cuando estaba allí, a Prime Air le faltaban ya años para ser algo. Pero nunca va a despegar", estima un extrabajador.

Por su parte, Andreas Raptopoulos, director general del fabricante de robots no tripulados Matternet, asegura que el paso hacia esta nueva etapa en el comercio electrónico podría efectuarse solo a finales de esta década.