Amazon Halo, la pulsera capaz de interpretar las emociones de tu voz

Amazon Halo es el nuevo gadget de la empresa de Jeff Bezos. En un momento en el que las pulseras inteligentes parecen haber perdido algo de tracción en favor de los smartwatches, la gigante del comercio electrónico apuesta por esta solución.

Una que es más particular, si cabe, teniendo en cuenta que Halo no dispone de pantalla incluida en la que mostrar la hora o cualquier otro parámetro relacionado con la recogida de datos de actividad. Sin embargo, a pesar de su aspecto simple y parco, esconde varias funciones con las que Amazon busca despertar el interés de su amplia clientela.

Háblame y te diré cómo eres

Si hay un campo en el que la compañía haya realizado un gran esfuerzo e inversión a lo largo de los pasados años, ese es el del reconocimiento de voz para su asistente Alexa. Ahora, lo aprendido podría ser de gran valor en Amazon Halo, que dispone de un micrófono diseñado con el fin de permanecer en escucha de manera intermitente y evaluar el tono de la voz a lo largo del día. En función de los parámetros detectados, podrá ofrecer una evaluación acerca del estado emocional de uno durante la jornada.

Esta función puede desactivarse, si uno no quiere hacer uso de ella por motivos prácticos o de privacidad. En caso de ser así, el micrófono no realizará función alguna, pues la pulsera no dispone de cualidades como un asistente virtual o la posibilidad de contesar a notificaciones o llamadas, indica Hipertextual.

La pulsera es capaz de medir actividad física, pero de manera limitada. Aunque sí cuenta pasos, mide el sueño y hace un seguimiento del ritmo cardiaco, sus atividades reconocidas por defecto se limitan a andar y correr, comparado con las muchas que incorporan terminales como la Fitbit Inspire 2. Si se necesita registrar alguna adicional, puede hacerse a mano.

Renderiza tu cuerpo

Amazon Halo viene acompañado de una aplicación específica que cuenta con una herramienta para medir el índice de grasa corporal. Esto se realiza mediante la toma de distintas imágenes del cuerpo de la persona en ropa interior, que posteriormente se combinan en un modelo en 3D.

La aplicación –que funciona bajo un modelo de suscripcion mensual, si se quiere acceder a todas las funciones–, ofecerá entonces distintas visualizaciones del índice de grasa corporal. También instará a repeir el proceso de escaneado de manera periódica para actualizar el progreso.

Amazon Halo: precio y disponibilidad

Amazon Halo se encuentra disponible únicamente en Estados Unidos, por el momento. La firma no ha ofrecido datos acerca de cuándo podría ver la luz en mercados fuera de su territorio local.

En dicho país, el precio de la misma es de 99,99 dólares, con una suscripción de $3,99 para acceder a nuevas funciones, retos y opciones destinadas a mejorar la actividad física. Si no se contrata, en la app se mostrarán únicamente los datos recogidos por la pulsera.