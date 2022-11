Amazon Clinic, el nuevo servicio de atención médica en línea

Amazon quiere poner solución a todos tus problemas y sus intenciones van más allá del mundo del entretenimiento, las compras o las soluciones en la nube. Ahora, volverá a intentar conquistar el mundo de la salud con Clinic.

Hablamos de un servicio de atención medica online basado en en mensaje que promete entregar tratamientos para más de 20 'condiciones de salud comunes' tales como alergias, control natal, acné o disfunción eréctil.

Esta no es la primera vez que busca generar un nuevo mercado con la atención médica virtual. Hacia 2019, la empresa lanzó Amazon Care, un servicio de telesalud que cerrará el próximo 31 de diciembre al no ser 'una oferta lo suficientemente completa para los grandes clientes empresariales a los que nos hemos dirigido, y no iba a funcionar a largo plazo', según indica la compañía.

La nueva apuesta parece tener algo más de sustento y entender mejor los hábitos de salud que la pandemia dejó entre los usuarios.

El funcionamiento de la propuesta de Amazon es fácil. Bastará con que los pacientes seleccionen la condición para la que necesitan tratamiento y completen un cuestionario de admisión.

Una vez realizado este proceso podrán acceder a una lista de proveedores certificados en telesalud y luego de elegir uno serán dirigidos a un portal en donde, mediante mensajes, podrán dar seguimiento a sus necesidades.

Amazon Clinic ¿una buena apuesta?

Por último, se dará un plan de tratamiento personalizado con recetas enviadas mediante el mencionado portal para que se puedan surtir en cualquier farmacia a elección del paciente.

El servicio incluye consultas de hasta dos semanas de mensajes de seguimiento, con precios que se conocen antes de elegir un proveedor, quien es el encargado de establecer el precio, indica Unnocero.

En este punto Amazon aclara que 'en muchos casos, el costo de la atención es equivalente o menor que el copago promedio'.

Por lo pronto, Amazon Clinic está disponible en 32 estados de la Unión Americana, aunque la empresa ha comntado que tiene planes para expandir la propuesta a más regiones en los próximos meses.

Sol el tiempo dirá la efectividad este nuevo servicio y si su esquema es capaz de entregar una atención satisfactoria, adecuada y calificada a los paciente, quienes han encontrado en la atención médica virtual una alternativa ante las carencias y precios elevados que los sistemas de salud tradicionales presentan en diversas partes del mundo.