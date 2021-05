Alternativas a Google Fotos para almacenar tus fotos en la nube

Este 1 de junio, Google Fotos dejará de ofrecer almacenamiento gratuito para todos. Esto quiere decir que, una vez que se te acabe el espacio de 15 GB en tu cuenta, tendrás que pagar o usar el espacio disponible en Google Drive. Esto, claro, si no tienes un Google Pixel para entonces.

Sin embargo, Google Fotos no es el único servicio de almacenamiento que podrías estar usando. Existen otras opciones accesibles de almacenamiento en la nube y puede que, de todas maneras, ya estés pagando por algunas de ellas, indica Unocero.

Aquí te damos una lista de servicios alternativos a Google Fotos que puedes considerar:

Dropbox

Este es uno de los servicios de almacenamiento en la nube más populares y ofrece a sus nuevos usuarios un espacio de 2 GB de almacenamiento con su cuenta gratuita, Dropbox Basic. Puedes subir fotos, videos y cualquier archivo desde cualquier dispositivo. Así como con Google Fotos, la app te permite cargar las fotos y videos de forma automática.

Si quieres dar un paso más allá, Dropbox también ofrece planes de pago con 2 TB o más de almacenamiento.

Amazon Photos

Sí, si tienes una suscripción de Amazon Prime te alegrará saber que tienes espacio de almacenamiento ilimitado para tus fotos y 5 GB de almacenamiento para videos en Amazon Photos. Si usas la app en tus dispositivos móviles, las fotos se pueden almacenar automáticamente igual. Si no, también puedes subirlas desde tu computadora.

En países como España Amazon Fotos ofrece almacenamiento ilimitado a algunos usuarios, por lo que es una de las mejores opciones para dejar Google Fotos. El problema es que en México todavía no está disponible esta opción.

OneDrive

OneDrive de Microsoft te permite subir automáticamente tus fotos si activas la opción desde la app. Estas se suben en su calidad original y, si eres nuevo usuario, cuentas con 5 GB para empezar. Es un servicio muy similar a Google Fotos, con la ventaja de que probablemente aún no has empezado a sacarle provecho al espacio que te ofrece.

Apple iCloud

Así como otros servicios similares, Apple iCloud te da 5 GB para empezar a guardar tus archivos. Sin embargo, este espacio lo comparten fotos, videos, notas y otros respaldos que hagas en la nube. Si quieres más espacio, puedes pagar 0.99 dólares al mes por alguno de sus planes básicos.

Si tienes una suscripción individual a Apple One, por otra parte, además de pagar por Apple TV, Apple Arcade y Apple TV+ cuentas con nada menos que 50 GB de almacenamiento en iCloud. Si aun así no es suficiente, siempre puedes pagar por más almacenamiento en iCloud además del que ya tienes con Apple One.