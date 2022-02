Altavoz Alexa de Amazon provoca incendio

Un altavoz Alexa provocó un incendio en un el dormitorio después de que se cubrió con ropa y se sobrecalentó.

Imágenes impactantes muestran paredes ennegrecidas causadas por el altavoz inteligente en la propiedad en Houghton-le-Spring, Sunderland.

Los bomberos de Rainton Bridge y Farringdon se apresuraron al lugar para apagar el fuego alrededor de las 9:40 p. m. del lunes 31 de enero.

Un portavoz de Tyne and Wear Fire and Rescue dijo: “A veces, la tecnología puede ser nuestra ruina si no se cuida adecuadamente.

El altavoz inteligente de Alexa estaba cubierto con ropa, lo que provocó que se sobrecalentara y provocara un incendio en el dormitorio, indica Daily Mail.

Afortunadamente, los ocupantes de la casa pudieron salir del lugar a tiempo.

Los expertos en seguridad han sugerido tomar las precauciones debidas con electrodomésticos que se coenctan a la pared y demás objetos que pudieran provocar accidentes de este tipo.

El año pasado, un gato y un perro provocaron incendios en una casa en Kent en menos de una semana, por lo que las mascotas también deben ser vigiladas.

Un border collie en Sittingbourne saltó para alcanzar las sobras de comida dejadas y encendió tres fogones de gas, mientras que un gato pisó el botón de encendido de una estufa cerca de Maidstone y prendió fuego a un paño de cocina.