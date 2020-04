All Knights es el primer finalista de la Liga Latinoamérica de League of Legends

Desde el principio hasta el final de la partida, AK presionó en el juego a ISG, destacó en habilidad al poder esquivar ataques rivales y saber aprovechar a la perfección los puntos débiles de su oponente que no pudo ni siquiera reaccionar.

Consiguiendo más súbditos, Dragones, asesinatos en las Team Fights, derribando torres y conquistando el Barón Nashor para poder cerrar la partida.

Claramente el hambre de gloria en la LLA influye positivamente en la psicología de los jugadores para conquistar objetivos, además de que la experiencia en sus encuentros previos les dio una gran ventaja en cuanto a lo colectivo para dejar “al tiburón” contra las cuerdas y sintiendo la ausencia de Buggax, su ex topliner.

Jisu (Carrilero Superior), Plugo (Carrilero Central) y Newbie (Soporte) demostraron ser los mejores en la partida, que en todo momento no permitieron avanzar al contrincante.

Rainbow 7 salió victorioso ante XTEN (no cosechó ninguna victoria en fase de grupos) con un amplio margen de diferencia tanto en estrategia como en asesinatos (6 vs 18), que les permitió adueñarse del Barón Nashor para poder tomar gran ventaja destruir inhibidores rivales, así sentenciar la partida a su favor. Disputará las semifinales entre quien gane los cuartos de final del sábado (Infinity vs Isurus)

La LLA pone la vara cada vez más alta en cuanto a nivel, sorprendiendo a la audiencia fecha a fecha con la imprenta propia de cada equipo. Se aproximan las eliminatorias que marcarán un antes y un después en la historia de la competición. El cambio de formato ha beneficiado muchísimo la conexión de jugadores con el público, volviéndose cada semana más apasionante.