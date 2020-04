Algunos videojuegos para regalar este día del niño

Este próximo 30 de abril es día del niño y un gran detalle sería el obsequiarles un videojuego, por lo que te damos una lista de algunos títulos que los más pequeños pueden jugar sin que los adultos se tengan que preocupar por su contenido, publica unocero.

-Spider-Man

No hay niño que no sea fan del amistoso arácnido, y este juego además contagia la sensación de columpiarse por las calles en defensa del bien.

-Super Smash Bros. Ultimate

Es una opción perfecta para jugar entre varios, una mezcla de título de peleas con museo de la historia de los videojuegos, y una imprescindible exclusiva de Nintendo Switch.

-Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Es un shooter online en tercera persona ubicado en el universo de Plants vs. Zombies, o sea, su diseño y mecánicas serán atractivos para quienes no le teman a las partidas en línea.

-Animal Crossing: New Horizons

Es el juego del momento, un simulador de vida en el que los niños se la pasarán horas y horas creando y personalizando su isla, y en donde hasta aprenderán a administrar sus recursos.

-Super Mario Maker 2

Los gamers saben que muy pocas cosas en esta vida se comparan con la sensación de que alguien te regale un videojuego. Es un gran detalle que queda impreso en la memoria.

-Dragon Ball FighterZ

Los personajes del que quizá sea el anime más popular de todos los tiempos se enfrascan en cardíacas peleas en este título que trae a la vida a Gokú y compañía.