Ahora puedes usar Android en Nintendo Switch

En 2018 se encontró un exploit en la Switch de Nintendo que permitiría a los usuarios ejecutar código externo. Si bien eso, por supuesto, condujo a cierta piratería, también permitía que los modders y los programadores se diviertan con la consola, incluso se puede ejecutar Android en el sistema con todas las funciones y trucos que trae consigo.

Como muestra este video de xdadevelopers, al ejecutar Android desde una tarjeta SD en realidad no lo instala en el propio sistema, puedes transformar tu Switch de una consola de juegos a un dispositivo multimedia y de Internet que también funciona para juegos antiguos a través de la emulación, indica Gizmodo.

Los Joy-Cons funcionan de forma nativa, lo cual es genial, pero aún más genial es que el sistema no solo funciona para los títulos de Nintendo, sino que también funciona para Netflix, ejecutándose en tu televisor y luego reanudándose de inmediato en la pantalla de la Switch.

Los inconvenientes: obviamente no hay GPS, micrófono o cámara, por lo que muchas aplicaciones de Android no funcionarán correctamente. Y existen algunos errores (¡esta es solo la primera versión de lanzamiento!) Como los botones superiores de los Joy-Con, que no funcionan en Dolphin, la rotación de la pantalla es algo rara y algunos problemas de duración de la batería.