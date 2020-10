Ahora prueban pagar con la palma de la mano

No cabe duda de que la tecnología sigue cambiando, mejorando y haciendo fácil la vida. Amazon busca innovar no solo en sus tiendas sino en sus servicios para lo cual prueba un nuevo sistema de pagos que podrían llegar a otras empresas: Amazon One.

Escanea las palmas de las manos con solo sacudirlas en el aire en un segundo y eso es todo. Por ahora se prueba en sus tiendas de Seattle.

Sería una forma rápida de autenticar los pagos, reemplazando el paso de tarjetas al entrar y salir y sin riesgo de que se olviden o fallen..excepto que se te pelan las manos o les pase algo.

Al tener patrones únicos, no son replicables y forman una identidad única y que no cambian con el paso del tiempo, siendo más difíciles de cambiar, robar o falsificar.

Todo lo que hay que hacer es meter la tarjeta del banco en el dispositivo y seguir las instrucciones para validar que es el dueño de la misma quien la usa por medio de la lectura de sus palmas. Así se asocia la tarjeta y en el pago no se quiere el uso de la misma. Los datos de la tarjeta no se almacena en las tiendas, solo se cifra y respalda en la red. Los usuarios pueden borrar sus datos en el sitio de Amazon.

Los sistemas de pago van avanzando ya que en el mismo carrito se puede hacer el pago, aunque aún no estén disponibles más que en algunas ubicaciones de Amazon.

Con información de Informe 21.