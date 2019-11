Adolescente inventa una forma efectiva de eliminar los puntos ciegos en el auto

Uno de los problemas que nos encontramos con los vehículos actuales, cada vez más grandes debido al éxito de los SUV, tiene que ver con la merma de visibilidad del conductor. La carrocería ocupa más espacio y, por ejemplo los puntos ciegos, se potencian. Una chica de 14 años podría haber dado con la solución.

Se llama Alaina Gassler, y la joven presentó su invento en el concurso Broadcom MASTERS (Matemáticas, Ciencias Aplicadas, Tecnología e Ingeniería para Rising Stars) para estudiantes de secundaria de la Society for Science and the Public. El proyecto resultó ganador bajo el título de “Mejora de la seguridad del automóvil mediante la eliminación de puntos ciegos”.

Para ello, construyó un sistema prototipo con una cámara web, un proyector y materiales impresos en 3D con los que llenar el espacio del marco o pilar del automóvil que bloquea a los conductores. “De esta forma se acabó perder toda la información que no veíamos”, cuenta Gassler.

Tal y como ha explicado y podemos ver en el siguiente vídeo, el invento monta una cámara web fuera del pilar A del lado del pasajero en un automóvil y luego muestra el video en vivo en el pilar interior (el que vemos como conductor) desde un proyector conectado al techo sobre el asiento del conductor, indica Gizmodo.

Gassler explica que tuvo que imprimir una parte especial para ayudar a enfocar el proyector a tan corta distancia. Luego surgieron más problemas al proyectar la imagen en el marco interior. ¿Solución? Utilizar un tipo de tela retro reflectante sobre el pilar:

El material solo refleja la luz de regreso a la fuente de luz, que es el proyector en este caso. Dado que los ojos del conductor están al lado del proyector, el conductor puede ver una imagen nítida y clara, y el los pasajeros solo ven una pieza de tela negra.

Había notado el problema y su posible solución cuando me senté en los asientos distintos al lado del conductor. La imagen estaba borrosa, luces en movimiento para todos menos el conductor. La luz en movimiento del proyector me dio dolor de cabeza, pero nuevo material lo resolvió.

Ahora está por ver si el ingenioso invento de Gassler se adopta en el futuro. Para ella ya hubo premio, el concurso le otorgó 25.000 dólares en honor a la excelencia de su trabajo.