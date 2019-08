Académicos siguen a la espera de que Facebook ofrezca datos detallados

En abril de este año, se anunció el primer lote de propuestas ganadoras. "La urgencia de esta investigación no puede ser exagerada", escribieron los fundadores de Social Science One , la entidad que opera el programa. Se describe a sí misma como "una LLC que opera sin fines de lucro".

Pero a partir de hoy, muchos de los equipos académicos permanecen en espera porque Facebook aún no ha proporcionado los datos clave necesarios para realizar investigaciones para compartir patrones de noticias falsas y polarizadas, interacciones de Facebook relacionadas con las elecciones italianas de 2018 y campañas de desinformación en el reciente alemán. elección, entre otros proyectos . Facebook también se negó a proporcionar algunos de los datos que originalmente dijo que ofrecería, citando preocupaciones de privacidad.

La asociación Social Science One es una de varias iniciativas importantes que Facebook lanzó a raíz de la interferencia electoral, la manipulación de la plataforma y las violaciones de datos en los últimos dos años y medio.

Múltiples portavoces de Facebook dijeron a BuzzFeed News que la compañía tiene un compromiso sincero con la transparencia y las alianzas que lo permiten. Estas iniciativas nunca se han probado antes; deben esperarse algunos retrasos y frustraciones, dijeron.

Pero a pesar de las ambiciones de la compañía, estas iniciativas de transparencia adolecen de un patrón de demoras, características incompletas y relaciones deshilachadas con los socios.

Cuando los proyectos se retrasan o los productos no entregan lo que se esperaba, a menudo hay pocos recursos, según Joan Donovan, director del Proyecto de Investigación de Tecnología y Cambio Social en el Centro Shorenstein de la Universidad de Harvard. “Tiene que haber una aplicación a nivel de gobierno sobre la transparencia y las redes sociales. Y si no lo hay, entonces este patrón se replicará una y otra vez ”, dijo.

El patrón comenzó con el anuncio de Facebook de 2016 de que se asociaría con verificadores de hechos de terceros para marcar información falsa en la plataforma. Casi dos años y medio después, esos verificadores de datos solo recientemente comenzaron a recibir datos sobre la efectividad de su trabajo. Muchos de ellos han expresado públicamente su frustración con Facebook.

Otra iniciativa es el archivo de anuncios, que ofrece información sobre quién compra anuncios y a qué usuarios se dirigen. Un investigador citado recientemente en el New York Times lo calificó de " roto " , ya que le resulta imposible extraer los datos necesarios de un archivo que previamente se demostró que estaba incompleto .

"Fuimos los primeros en introducir este nivel de transparencia publicitaria y sigue siendo una prioridad", dijo un portavoz de Facebook al Times.

Y el lanzamiento de una herramienta esta semana originalmente comercializada como "Clear History", que permite a los usuarios evitar que la compañía los rastree en la web, debería haber sido una victoria de privacidad para la compañía. Pero llegó un año tarde y fue criticado rotundamente .

A pesar de los tropiezos de la compañía, Gary King, cofundador de Social Science One y director del Instituto de Ciencias Sociales Cuantitativas de Harvard, dijo que confía en que Facebook cumplirá sus promesas a los científicos sociales. “Todo lo que hemos hecho, lo que propusimos y lo que estamos haciendo nunca se había hecho antes. Entonces, el hecho de que sea más difícil de lo esperado, está bien, así es la investigación, ¿verdad? ”, Dijo.

En el caso de los retrasos en Social Science One, Facebook dijo que tiene cerca de 20 empleados dedicados al proyecto y que el desafío técnico había sido mayor de lo previsto.

"Este proyecto voluntario de intercambio de datos es el primero de esta magnitud entre una empresa privada e investigadores académicos, y eso significa trabajar a través de una serie de preguntas estructurales y legales", dijo un portavoz de Facebook. "Continuamos trabajando estrechamente con académicos y expertos en privacidad y seguridad para construir la infraestructura necesaria para compartir más datos con los investigadores al tiempo que protegemos la privacidad de las personas".

Pero detrás de escena, hay una creciente frustración entre los investigadores y los financiadores, según informan las fuentes a BuzzFeed News.

“Los financiadores han estado considerando muy activamente qué tiene sentido pensar aquí y cuándo tiene sentido hablar en grupo. Francamente, los académicos no pueden operar en el limbo a perpetuidad ”, dijo a BuzzFeed News una fuente con conocimiento de las operaciones del proyecto. Pidieron no ser nombrados porque no están autorizados a hablar en nombre de su organización.

Otra fuente con conocimiento de las discusiones que involucran a Facebook, Social Science One y los financiadores dijo que la principal frustración es que Facebook ha degradado la calidad y la profundidad de los datos que ofrecerá, mientras que tarda mucho más de lo esperado en entregar.

“Creo que la única manera de sentirse razonablemente seguro acerca de este proyecto es ignorando lo que sucedió en los últimos 16 meses. Si das un paso atrás y miras dónde comenzamos y dónde estamos, es un gran paso hacia abajo ”, dijo la fuente, que tampoco estaba autorizada a hablar en público.

La fuente dijo que creía que la compañía estaba retirando los datos proporcionados debido a la incertidumbre sobre lo que los investigadores podrían descubrir. "Creo que les preocupa abrir una caja de Pandora", dijeron.

Un portavoz de Facebook reconoció que algunos datos prometidos originalmente no se entregarán, pero dijo que esto se debe a preocupaciones sobre la privacidad, la seguridad y la necesidad de cumplir con regulaciones como la legislación de privacidad GDPR de Europa. Dijeron que ya se han proporcionado datos útiles a los investigadores, y algunos equipos los están utilizando.

Joshua Tucker, codirector del Laboratorio de Redes Sociales y Participación Política de la Universidad de Nueva York, dijo que la demora en recibir los datos completos de Facebook ha dificultado la coordinación del trabajo del equipo, pero sigue confiando en que Facebook quiere que el proyecto tenga éxito.

"De ninguna manera creo que Facebook se está estancando por el mero hecho de estarlo, creo que están tratando de hacer las cosas correctamente", dijo. "Dicho todo esto, por supuesto, es frustrante ... aprender repetidamente que todavía no hay certeza sobre cuándo estarán disponibles los datos que se prometieron como parte de la RFP, y esto ha creado dificultades logísticas en términos de obtención equipos juntos para llevar a cabo el trabajo ".

King dijo que Facebook y otras plataformas saben que tienen que abrirse o arriesgarse a una mayor supervisión federal.

"Usted tiene compañías muy grandes con datos increíblemente informativos y, en parte, intrusivos", dijo. "Y creo que estas empresas entienden que, a menos que hagan cosas con este increíble recurso que contribuye al bien público, su capacidad para continuar beneficiándose de esta información puede muy bien no continuar". Con información de BuzzFeed.