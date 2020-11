AMD Ryzen 9 5950X, el nuevo mejor procesador de escritorio del mercado

Desde que introdujo su serie de procesadores de escritorio Ryzen en el mercado de PCs, AMD ha aumentado constantemente el número de núcleos y velocidad de reloj, reduciendo el tamaño de su transistor a 7 nm y modificando su arquitectura para que sea más eficiente, todo en el mismo zócalo de placa base.

El escalado que AMD logró entre su generación de arquitectura Zen y Zen 2 fue lo suficientemente impresionante, pero AMD lo ha vuelto a hacer con su nueva arquitectura Zen 3 y la última serie de procesadores Ryzen. Y lo ha hecho con tanta fuerza que ha superado a Intel en rendimiento de un solo núcleo.

Sí, eso es correcto. El Ryzen 9 5950X de AMD, su actual procesador de primera línea supera a Intel en rendimiento mononúcleo. Las velocidades de reloj, la tasa de frames de los juegos, las térmicas y el consumo de energía son increíbles. Lo único que evitará que algunas personas compren este procesador es el precio. Este es el mejor procesador Ryzen que AMD ha fabricado hasta la fecha, y esta generación de procesadores Ryzen debería ser la primera elección de todos la próxima vez que monten un PC o compren un ordenador de escritorio prediseñado. Aparte del precio, no encuentro nada de lo que quejarme, indica Gizmodo.

Con un precio de $800, el Ryzen 9 5950X es bastante más caro que el Core i9-10900K de Intel, que se suponía que iba a costar $488, pero los problemas de suministro debido a la pandemia de covid-19 causaron todo tipo de retrasos en la producción y se volvió difícil de encontrar poco después de que llegara a las tiendas. Recuerdo que fui a un Micro Center y vi un buen montón de Core i5 de décima generación y algunos i7, pero faltaban los i9.

Por esa razón el Core i9-10900K cuesta entre $580 y $700 hoy en día, a veces más. Entonces, cuando lo comparas con el Ryzen 9 5950X, gastar entre $100 y $220 más podría valer la pena si tienes el dinero vienes desde un Ryzen de la serie 2000 o un Intel de séptima u octava generación. Pero incluso si tienes un Ryzen serie 3000 o un Intel de novena generación lo consideraría.

Por $550, el Ryzen 9 5900X (12 núcleos/24 subprocesos, reloj base de 3,7 GHz/boost de 4,8 GHz) podría ser la mejor opción para las personas que manejan un presupuesto más modesto. No hemos tenido la oportunidad de verificar eso, pero tras pasar varios benchmarks al Ryzen 9 5950X, sabemos que hay una brecha de rendimiento suficiente entre este y el Core i9-10900K como para decir que el Ryzen 9 5900X podría estar a la par o quizá ser un poco mejor que el Intel en términos de rendimiento.

El Ryzen 9 5950X de AMD es un monstruo de 16 núcleos/30 hilos con boost de reloj de hasta 4,9 GHz, aunque vi que algunos núcleos alcanzaban constantemente los 5,0 GHz. El Intel i9-10900K de 10 núcleos/20 subprocesos puede alcanzar hasta 5,3 GHz, pero en mi experiencia solo he visto que alcanza los 5,1 GHz. Entonces, dependiendo del núcleo o los núcleos que necesiten un pequeño aumento de frecuencia en medio de lo que estés haciendo, tanto el Ryzen 5950X como el Core i9-10900K tienen las mismas velocidades de reloj efectivas y, sin embargo, AMD aún supera a Intel por mucho gracias a los cambios arquitectónicos de Zen 3.

Uno de esos grandes cambios es cómo los núcleos acceden a la memoria caché del chip. Con Zen 2, los chips Ryzen tenían dos complejos de caché de 4 núcleos de 16 MB separados (también conocida como la parte del procesador que ayuda a reducir el tiempo que se tarda en acceder a los datos en el SSD). Los núcleos asignados a sus respectivas cachés solo podían comunicarse dentro de ese complejo. Zen 3 tiene un único complejo de caché de 8 núcleos de 32 MB, por lo que todos los núcleos pueden hablar directamente con la caché. AMD mencionó durante su evento que este cambio de arquitectura reduce la latencia y aumenta la velocidad de procesamiento.

¿Qué hay de esos benchmarks que AMD publicó el mes pasado? No estaba exagerando. A modo de comparación, volví a probar el Intel Core i9-10900K y el Ryzen 9 3900XT de AMD, que tiene 12 núcleos/24 subprocesos, una velocidad base de 3,8 GHz, boost de 4,7 GHz y arquitectura Zen 2. Mi equipo de prueba incluía: una grçafoca RTX 3080, memoria DRAM G.Skill Trident Z Royal de 16GB (2 x 8GB) DDR4-3600, un SSD Samsung 970 Evo NVMe M.2 de 500GB, una fuente de alimentación Seasonic Focus GX-1000 y un ventilador Corsair H150i Pro RGB de 360mm AIO para enfriamiento.

Ambos sistemas AMD usaban un Asus ROG Crosshair VIII Hero (wifi) X570, y el sistema Intel usaba un Asus ROG Maximus XII Extreme Z490. Para todas las tareas, habilité XMP/DOCP en los tres sistemas, lo que aceleró la DRAM a 3600 MHz en lugar de la velocidad base de 2133 MHz en la que normalmente se encuentra.

Debo señalar que ejecuté estas pruebas en una instalación nueva de Windows 10 sin programas ejecutándose en segundo plano (condiciones ideales), lo cual no será el caso si estás jugando y quieres usar un programa para tomar capturas de pantalla, grabar vídeo o trans

Normalmente no usamos Cinebench R20 en nuestras pruebas, pero como AMD declaró una ventaja de 87 puntos sobre el i9-10900K en su evento, necesitaba verlo con mis propios ojos. El Ryzen 9 5950X destruyó al Core i9-10900K de Intel en rendimiento de un solo núcleo, 636 vs. 546, 90 puntos más. La brecha también es mucho mayor en el rendimiento de multicore y de múltiples subprocesos, aunque eso no es sorprendente considerando la cantidad de núcleos que tiene el Ryzen 9 5950X en comparación con el Intel. Solo incluyo esas puntuaciones para que puedas ver qué tan bueno es el rendimiento.

El Ryzen 9 5950X también funcionó extremadamente bien en nuestra prueba habitual de Geekbench 4. Con la DRAM overclockeada, obtuvo una puntuación 649 puntos más alta que el i9-10900K, una brecha más grande que la que hay entre el i9-10900K y el Ryzen 9 3900XT. Incluso con la DRAM a velocidad normal, el Ryzen 5 5950X obtuvo una ventaja de 601 puntos sobre Intel. Procesar una imagen 3D en Blender y transcodificar un video 4K a 1080p a 30 fps en Handbrake también fue súper rápido.

Esto es lo que me hace creer que el Ryzen 9 5900X podría tener el mismo o mejor rendimiento de un solo núcleo que el i9-10900K, incluso con un boost de reloj de 4.8 GHz. Todo está en la arquitectura.

La promesa de AMD de aumentar la velocidad de frames de su generación anterior también se cumple. Para los juegos, dejé el overclock de la DRAM habilitado, y eso quedó representado en los benchmarks que pongo a continuación. De media, el Ryzen 9 5950X supera en hasta 30-40 fps al Ryzen 9 3900XT a 1080p. A 1440p, el aumento ronda los 10-25 fps. Metro Exodus es la excepción, con un menor aumento de fps entre generaciones de procesadores. El rendimiento a 4K es uniforme.

Verás que en algunos juegos el Ryzen 9 5950X se acerca a la misma tasa de frames que el i9-10900K y en otros lo adelanta. ¿Rendimiento de un solo núcleo más rápido en los benchmarks y al mismo nivel que Intel en los juegos? Yo diría que eso es bastante bueno. Bastante bueno.

Sin embargo, el 5950X tiene algunos de los mismos cuellos de botella que el i9-109ooK cuando se combina con la RTX 3080 . Al comparar las tasas de frames con la DRAM overclockeada y no overclockeada, obtuve un aumento de entre 3 fps y 10 fps a 1080p, por lo que el Ryzen 9 5950X no es suficientemente potente para domar la RTX 3080, pero es realmente la menor de las quejas.

Es emocionante ver a AMD introducir todas estas mejoras de generación en generación, y realmente ha mejorado para competir con Intel en todos los niveles en lo que respecta a los procesadores de escritorio para juegos. Será interesante ver cómo la próxima generación de procesadores de escritorio Rocket Lake (11 °) de Intel se compara con la serie Ryzen 5000 de AMD, especialmente con todos los avances realizados con sus procesadores móviles Tiger Lake de 11 generación y (por fin) el salto de 14 nm a 10 nm. Sin embargo, no los veremos hasta el primer trimestre de 2021.

Intel podría adelantarse nuevamente en el rendimiento de mononúcleo con Rocket Lake, y podríamos vivir un juego de tira y afloja con cada generación de procesadores que se lance después de esto. Sin embargo, Intel ha tenido problemas para salir de su nodo de 14 nm y hay muchas preguntas sobre qué tan bueno será su nodo de 10 nm, o si Rocket Lake estará realmente ne los 10 nm. Los rumores recientes apuntan a que Rocket Lake tiene velocidades de reloj de hasta 5,6 GHz en boost de un solo núcleo, sobre lo que soy muy escéptica.

En unos pocos años, AMD ha pasado de estar detrás de Intel y depender de procesadores económicos para aumentar la adopción a superar a Intel en casi todos los frentes (y mantener sus procesadores a precios competitivos). Si nunca has pensado en comprar un AMD, ahora es el momento de prestar atención.

Resumen

Una CPU casi perfecta.

Rendimiento mononúcleo igual o mejor que Intel, según la tarea.

Grandes mejoras arquitectónicas respecto a la generación anterior.

Rendimiento competitivo para su precio.

¡Pero aun así cuesta $800!

mitir en directo. Eso siempre consumirá algo de rendimiento. Me imagino que la mayoría de la gente, incluida yo misma, no suele jugar en condiciones ideales. Tengo un programa de copias de seguridad y sincronización de Google, Creative Cloud Desktop de Adobe, Slack y uno o dos programas más que suelen estar abiertos siempre que uso mi PC.