A partir de febrero, WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos

CIUDAD DE MÉXICO.- El año pasado, WhatsApp anunció que dejaría de estar disponible para varios teléfonos inteligentes posterior al 31 de diciembre del año pasado. A partir de esa fecha, los usuarios de dispositivos con Windows Phone ya no pueden crear cuentas nuevas ni tampoco verificar las ya existentes.



En cuanto a los sistemas más utilizados, es decir, iOS y Android, la aplicación señaló en su página de soporte, que dejará de ser compatible con los dispositivos iPhone que cuenten con iOS 8.



En cuanto al sistema operativo de Google, WhatsApp dejará de estar disponible en dispositivos con Android 2.3.7 y versiones anteriores. En ambos casos, la aplicación ya no podrá utilizarse a partir del 1 de febrero de 2020.



Si todavía no conoces qué versión de sistema operativo tiene tu Android, dirígete a "Configuraciones", "Sistema" y "Acerca del Equipo". En dispositivos Apple, ingresa a "Configuración", "General", "Información".



¿Con qué teléfonos si es compatible WhatsApp?



La aplicación de mensajería instantánea señaló en su página de soporte, que seguirá siendo compatible con los siguientes dispositivos:

Android con sistema operativo 4.0.3 o posterior.

iPhone con iOS 9 o posterior.

Algunos modelos de teléfonos con sistema operativo KaiOS 2.5.1 o posterior, incluidos los dispositivos JioPhone y JioPhone 2.