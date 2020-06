A partir de ahora, ya no habrá límite de 10.000 canciones para los usuarios de Spotify

Sin duda alguna, Spotify es la app de música líder en todo el mundo y, hasta ahora, permitía que guardasen un máximo de 10 mil canciones favoritas en su biblioteca. Aunque eso era hasta ahora ya que la compañía ha confirmado ahora que eliminan los límites y que los usuarios, tanto de la versión gratuita como Premium, ya que podrán guardar todas las canciones que deseen en su biblioteca.

Gracias a este cambio, los usuarios van a poder guardar todas las canciones que se encuentran disponibles en Spotify y que, en la actualidad, cuenta con un catálogo que ronda los 50 millones de canciones. Por tanto, ya no van a tener que eliminar canciones para incluir otras en su biblioteca cuando alcancen el antiguo límite de 10.000 canciones. Es decir, podrán incluir todas las que deseen y disfrutarlas siempre cuando quieran.

Pero ¿cuál es el motivo que hace que Spotify haya eliminado esta limitación? Por el momento no se conocen, aunque cierto es que, en el pasado, la compañía señaló en el pasado que no lo hacía porque solo 1% de los más de 300 millones de usuarios del servicio guardaban muchas canciones en su biblioteca.

Eso sí, lo que se sabe es que antes sí que existían limitaciones técnicas para poder acabar con esta barrera y que ahora, un equipo de desarrolladores de Spotify es el que ha estado trabajando para permitir este cambio.

Será mucho más fácil crear listas de reproducción

Así que, a partir de ahora, todos los usuarios pueden incluir en su biblioteca todas las canciones favoritas, algo que hará mucho más fácil crear sus propias listas de reproducción o escuchar todas las canciones que les gustan en "modo aleatorio”.

Esta novedad de Spotify irá llegando a todos los perfiles de la plataforma de forma progresiva. Así que puede que, en estos días, intentes guardar más de 10.000 canciones en tu biblioteca y el sistema no te deje y aparezca un mensaje de error.

No te preocupes, si esto ocurriera, tan solo tendrás que esperar unos días a que llegue la actualización a tu cuenta para así disfrutar de esta nueva funcionalidad que ofrecerá Spotify a todos sus usuarios próximamente.

Spotify también está ofreciendo otra novedad a sus usuarios

Además, en estos días, Spotify también está destacando en el sector de las apps de streaming por ofrecerte algo por lo que ha destacado ya Youtube Music y que no es otra cosa que un mix de canciones que funcionará siempre; es decir, aun cuando no tengas datos de Internet de tu operador. Es decir, será un surtido de canciones que siempre llevarás listas en tu móvil descargadas, aunque tú no lo hayas decidido.

Esta música se basa en tus gustos musicales en base a cuando por ejemplo reproduces algunas canciones, buscas un álbum o incluso te interesas por las fechas de los conciertos de algún grupo.

Con todas estas novedades, Spotify quieres seguir siendo la app de música líder del sector ya que está muy por delante de sus principales competidores como Apple Music o Youtube Music.