A estos dispositivos llegará la actualización de iOS 13 y iPadOS

Esta es la lista de todos los dispositivos que podrán recibir la actualización al nuevo sistema operativo de la compañía Apple.

iPhone XS y iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 y 8 Plus

iPhone 7 y 7 Plus

iPhone 6S y 6S Plus

iPhone SE

iPod touch de séptima generación

Todos los iPhones más antiguos que el iPhone 6S no recibirán iOS 13. Esto significa que el iPhone 6, el iPhone 6 Plus y el iPhone 5s permanecerán bloqueados en iOS 12 para siempre, y comenzarán a acumular errores no solucionados y problemas de seguridad desde el punto en que iOS 13 es publicado.

En el caso de los iPads, los cuales recibirán el nuevo sistema operativo llamado iPadOS, los siguientes dispositivos podrán recibirlo:

IPad Pro de 12.9 pulgadas

IPad Pro de 11 pulgadas

IPad Pro de 10.5 pulgadas

IPad Pro de 9.7 pulgadas

iPad (6ª generación)

iPad (5ª generación)

iPad mini (5ª generación)

iPad mini 4

iPad Air (3ra generación)

iPad Air 2

Esto significa que el iPad mini 2, iPad mini 3 y iPad Air no obtendrán la actualización de iPadOS. Con información de ZDNet.