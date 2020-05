5 videojuegos en los que tu mama es mejor que tú

Los padres de familia también disfrutar de los videojuegos, quizás muchos de ellos solían jugar antes de que nacieras. Los videojuegos y la tecnología fueron y son parte de nuestra vida. Sin embargo, los padres de familia de los 90 tuvieron que vivir una transición no sólo en el manejo de tiempo de sus hijos, sino en gastar en una nueva forma de entretenimiento que comenzaba a popularizarse.



Te presentamos un listado de videojuegos que tu mama podrá disfrutar y definitivamente serán mejor que tú:

STARDEW VALLEY



Disponible en: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC y móviles

Si tu mama fue capaz de cuidarte, también será capaz de crear un monopolio en Stardew Valley.

Este simulador de granja presenta opciones, no solo para cultivar y cuidar al ganado, sino que incluye matrimonio, distintos niveles de dificultad y la posibilidad de criar a un hijo, ahora virtual y dispuesto a ayudarle a labrar la tierra.





PAC-MAC: CHAMPIONSHIP EDITION 2



Disponible en: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC

Las madres de los 90's definitivamente están familiarizadas con este títulos, siendo uno de los primeros íconos de la industria de los videojuegos. Esta nueva versión presenta una nueva estética con el gameplay que todos amamos, distintos aspectos para el tablero, música, un modo cooperativo y hasta marcadores en línea para demostrar quién es el/la mejor.

ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS



Disponible en: Nintendo Switch

Nintendo siempre tiene opciones que apelen al público femenino. Según estudios de mercado, Animal Crossing es una de las franquicias con mayor diversidad de género entre sus jugadores. La posibilidad de tener tu isla, poblada de animales buena onda y adornar todo a tu manera, es algo que pocos juegos nos han ofrecido con tanta diversidad.



TETRIS 99



Disponible en: Nintendo Switch

Las madres de familia te van a enseñar lo que es la paciencia, la velocidad de sus reacciones y lo que pueden lograr en este Battle Royale que no da perdón a nadie. Con la suficiente práctica, cualquier madre de familia dominará el campo de batalla de este juego en línea con el clásico juego de Tetris.





NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE



Disponible en: Nintendo Switch

Este título de Nintendo Switch lo disfrutará tu mamá no sólo por el carismático bonachón, sino porque nos presenta mundos llenos de vida y de color.

Además, Nintendo incluyó algunas opciones que permiten bajar la dificultad si es que el juego resulta ser complicado. Sin embargo, no olvides que el final verdadero sólo llegará si tu mamá consigue todas las monedas especiales en el juego.

Si tu mamá ya juega videojuegos, no olvides dejar en los comentarios qué géneros le gustan y cómo compartes con ella la pasión del juego.