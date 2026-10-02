Stephen Hawking, astrofísico: “Si los extraterrestres nos visitan, el resultado será como cuando Colón llegó a América, lo que no salió tan bien para los nativos americanos”

Stephen Hawking planteó en 2010 que un encuentro con una civilización extraterrestre mucho más avanzada podría representar un riesgo para la humanidad.

El físico británico consideraba posible la existencia de vida extraterrestre, pero advertía que contactar a una civilización mucho más avanzada podría representar un riesgo para la humanidad. Su comparación con la llegada de Cristóbal Colón a América fue planteada públicamente en 2010.

Stephen Hawking dedicó buena parte de su vida a tratar de comprender el universo, los agujeros negros y el origen del cosmos. Pero también reflexionó sobre una pregunta que sigue abierta: ¿qué ocurriría si la humanidad entrara en contacto con una civilización extraterrestre?

Su respuesta fue poco tranquilizadora.

“Si los extraterrestres nos visitan alguna vez, creo que el resultado sería parecido a cuando Cristóbal Colón llegó por primera vez a América, lo que no salió muy bien para los nativos americanos”, afirmó el físico británico en el documental Into the Universe with Stephen Hawking, transmitido por Discovery Channel en 2010.

Hawking no afirmaba que existiera una invasión extraterrestre en camino.

Tampoco había descubierto evidencia de seres inteligentes tratando de llegar a nuestro planeta.

Su planteamiento era una hipótesis sobre lo que podría ocurrir si dos civilizaciones con niveles tecnológicos profundamente distintos llegaran a encontrarse.

¿Por qué Stephen Hawking temía un contacto con extraterrestres?

La preocupación de Hawking partía de una idea sencilla: si una civilización pudiera viajar entre estrellas y llegar hasta la Tierra, probablemente tendría una tecnología muy superior a la nuestra.

Para explicar ese desequilibrio recurrió a la historia humana.

La llegada de los europeos a América puso en contacto sociedades con importantes diferencias tecnológicas, militares y biológicas, y tuvo consecuencias devastadoras para numerosas poblaciones originarias.

Hawking consideraba que algo parecido podría ocurrir a escala cósmica.

Sus principales argumentos eran:

Desigualdad tecnológica: una civilización capaz de realizar viajes interestelares podría encontrarse cientos, miles o incluso millones de años por delante de nosotros.

una civilización capaz de realizar viajes interestelares podría encontrarse cientos, miles o incluso millones de años por delante de nosotros. Dificultad para defendernos: la humanidad podría no tener capacidad para controlar las condiciones de un encuentro con una especie mucho más avanzada.

la humanidad podría no tener capacidad para controlar las condiciones de un encuentro con una especie mucho más avanzada. Competencia por recursos: Hawking imaginó que algunas civilizaciones podrían desplazarse por el universo después de agotar recursos en sus planetas.

Hawking imaginó que algunas civilizaciones podrían desplazarse por el universo después de agotar recursos en sus planetas. Colonización: también planteó que esos seres podrían buscar nuevos mundos donde establecerse o extraer materiales.

también planteó que esos seres podrían buscar nuevos mundos donde establecerse o extraer materiales. Intenciones desconocidas: no existe ninguna razón científica para asumir de antemano que una inteligencia extraterrestre sería amistosa o enemiga.

Hawking llegó a imaginar extraterrestres avanzados convertidos en una especie de “nómadas” espaciales, capaces de viajar buscando planetas que pudieran conquistar o colonizar.

Hawking no decía que los extraterrestres fueran necesariamente malvados

Este punto es importante.

La advertencia no significaba que Hawking tuviera información sobre una civilización hostil.

Su razonamiento se basaba en el principio de precaución: si desconocemos completamente quién podría estar al otro lado de una señal, revelar nuestra presencia podría tener consecuencias imposibles de anticipar.

En otras palabras, el físico diferenciaba entre dos acciones:

Buscar señales provenientes del espacio.

Enviar deliberadamente mensajes para anunciar dónde estamos.

Hawking estaba mucho más preocupado por la segunda.

¿Stephen Hawking creía que existían extraterrestres?

Hawking consideraba razonable pensar que pudiera existir alguna forma de vida fuera de la Tierra.

El universo contiene una cantidad inmensa de estrellas y planetas, por lo que para él resultaba difícil imaginar que nuestro planeta fuera necesariamente el único lugar donde hubiera surgido vida.

Sin embargo, que exista vida extraterrestre y que exista una civilización tecnológica capaz de comunicarse con nosotros son preguntas diferentes.

Mucho menos puede asegurarse que esos seres tengan la capacidad de viajar hasta la Tierra.

Hasta ahora, no existe evidencia científica confirmada de que una civilización extraterrestre haya visitado nuestro planeta.

Entonces, ¿por qué comparar el encuentro con Cristóbal Colón?

La comparación buscaba ilustrar las consecuencias que puede tener el contacto entre dos sociedades cuando existe una enorme diferencia de poder.

Hawking utilizaba un ejemplo conocido de nuestra propia historia para trasladarlo a un escenario hipotético fuera de la Tierra.

La idea puede resumirse así:

Civilización más avanzada → capacidad tecnológica superior → civilización menos avanzada en situación vulnerable.

No significa que una especie extraterrestre necesariamente repetiría el comportamiento de los seres humanos.

Ese es precisamente uno de los límites de la hipótesis: no sabemos cómo pensaría, actuaría o se organizaría una inteligencia surgida completamente fuera de nuestro planeta.

¿Quería Stephen Hawking que dejáramos de buscar vida extraterrestre?

No.

Y esta es una de las partes más interesantes de su postura.

Hawking apoyó la búsqueda científica de inteligencia extraterrestre y participó en iniciativas destinadas a detectar posibles señales provenientes del espacio.

Su preocupación era principalmente responder o enviar mensajes deliberadamente hacia sistemas donde pudiera existir otra civilización.

Para Hawking, escuchar y anunciar nuestra presencia eran dos decisiones distintas.

La primera permitía obtener conocimiento.

La segunda podía implicar un riesgo desconocido.

¿Qué sabemos realmente sobre vida extraterrestre?

La respuesta corta es: todavía no sabemos si existe vida fuera de la Tierra.

Los científicos continúan buscando indicios mediante el estudio de planetas que orbitan otras estrellas, sus atmósferas, moléculas asociadas con procesos biológicos y posibles señales tecnológicas.

También existen proyectos dedicados específicamente a escuchar emisiones de radio que pudieran tener un origen artificial.

Pero encontrar un planeta potencialmente habitable tampoco equivale a encontrar vida.

Y encontrar vida microscópica, si algún día sucede, no significaría automáticamente descubrir una civilización inteligente.

Esa diferencia es fundamental.

Una pregunta que Hawking dejó abierta

Stephen Hawking murió el 14 de marzo de 2018, pero la pregunta detrás de su advertencia continúa sin respuesta.

¿Qué deberíamos hacer si algún día detectamos de manera inequívoca una civilización extraterrestre?

¿Escuchar?

¿Responder?

¿Mantener silencio?

La ciencia todavía no tiene una respuesta definitiva.

Lo que Hawking proponía era actuar con cautela antes de tomar una decisión que, en caso de existir otra inteligencia tecnológica, podría ser imposible de revertir.

Su famosa comparación con Cristóbal Colón no fue una predicción de una invasión extraterrestre.

Fue una advertencia basada en una idea mucho más sencilla: cuando dos civilizaciones con una diferencia enorme de poder se encuentran, la menos avanzada puede tener mucho que perder.