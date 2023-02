20 Aplicaciones android que roban datos y dinero

Siempre que descargamos algunas apps, debemos de revisar que no tenga virus, que no sea una aplicación que robe datos de información sensible.

Conforme a un reporte hecho por expertos de ciberseguridad, se han detectado 20 nuevas aplicaciones maliciosas que reportan robo de información sensible en varios frentes.

La mayoría de estas aplicaciones estan relacionadas con juego móviles, redirigen a los usuarios a casinos online, los cuales son los que extraen la información de los teléfonos Android.

Por otra parte, existen programas VPN que supuestamente tienen como objetivo proteger a los usuarios de posibles robos informáticos, pero en realidad, engañan a la gente para extraer sus datos.

Estas son 20 apps más peligrosas

Golden Hunt, Reflector,Seven Golden Wolf Blackjack, Unlimited Score, Big Decisions, Jewel Sea, Lux Fruits Game, Lucky Clover, King Blitz, Lucky Hammer, Lucky Step, Walking Tracker, Walking Joy, Lucky Habit: Health Tracker, Wonder Time, Seeks, Safe VPN, Document PDF Scanner, Smart Screen Mirroring y Smart Night Clock.

Si reconoces alguna de ellas y la descargaste, la debes de desinstalar de tu telefono, es recomendable cambiar las contraseñas de correo, cuentas de Google, Facebook y otras redes.

Aunque Google hace periódicamente una depuración en su Play Store para eliminar aplicaciones maliciosas, debemos tener cuidado con las aplicaciones que descargamos.

Con Información de El Debate