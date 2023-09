WhatsApp lanza la función 'Vista en Paralelo': Descubre su significado y quiénes pueden disfrutarla

HERMOSILLO, SON. - Algunos usuarios que han descargado WhatsApp han reportado la aparición de un botón que no está disponible en todos los móviles; vista en paralelo. Por lo que, aquí te decimos cuál es su función.

¿Cómo activar la vista en paralelo?

El primer paso para verificar si tienes acceso a esta función de WhatsApp, es realizar lo siguiente:

Ingresar a la app de WhatsApp. Dirigirte al apartado de Ajustes o Configuración. Encuentra el botón "vista en paralelo".

En caso de no encontrarlo, no te preocupes, debido a que esta herramienta solo se muestra en celulares actuales plegables. Esto quiere decir que, si tienes un Smartphone o dispositivo con pantalla normal, no estará disponible.



¿Para qué sirve la nueva función de WhatsApp?

Si activas la función de vista en paralelo en tu celular plegable, podrás ver en la pantalla más grande los chats que se posicionan a un lado, mientras que en la otra mitad aparecerán las otras conversaciones que sostuviste con esa persona.

En caso de desactivar la vista en paralelo, tendrás de vuelta la vista normal de los chats de WhatsApp como en cualquier otro dispositivo. Esta función proporciona una experiencia de usuario más eficiente y cómoda para aquellos que poseen dispositivos plegables.