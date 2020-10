One X2, la cámara sumergible con dos lentes

No se puede negar que la One X2 de Insta360 es ambiciosa. Esta pequeña cámara de bolsillo pretende reemplazar no solo a la cámara de tu móvil, sino también a tu cámara de acción tipo GoPro, y si me apuras también a la cámara de objetivos intercambiables que sacas en vacaciones. Todo ello con solo dos botones.

La idea parece bastante peregrina, pero entonces es cuando ves su vídeo de presentación y te quedas más pensativo. ¿Realmente hace todo eso? ¿Cómo es posible? Primero veamos el vídeo, y después la explicación.

Los responsables de Insta360 califican la X2 como un equipo de rodaje de bolsillo, y si realmente hace todo lo que dice el vídeo no les falta razón. La One X2 es capaz de tomar fotos en RAW o JPG de hasta 4320 x 1440 o grabar vídeo en 5,7K. El plato fuerte es precisamente la grabacion de vídeo, con un sistema de estabilización mecánico de seis ejes apoyado en un modo steady cam de estabilización por recorte. Sus modos también incluye Timelapse, cámara super lenta y hasta un modo de captura en tiempo bala a lo Matrix.

Un detalle interesante es que la cámara integra dos ópticas gemelas que permiten tomar fotos o grabar vídeo en 360 y tomarnos selfies con la misma calidad que con la cámara principal. Esas dos lentes también permiten tomar fotos en 360 grados (6080 x 3040) o grabar vídeo en este formato.

Los controles se reducen a un botón para encender la cámara y otro para disparar. Los modos se pueden seleccionar desde una curiosa pantalla táctil circular. Sin embargo, y esto es interesante, se puede conectar al móvil mediante una aplicación para iOS o Android. La app permite tomar fotos controlando la cámara mediante la voz o mediante relojes inteligentes como el Apple Watch, dincia Gizmodo.

De todos modos la cámara integra un montón de accesorios que permiten, por ejemplo, usarla desde el manillar de una moto o tomar panorámicas de tiempo bala mediante una especie de trípode con cable. Por supuesto, y como no podía faltar en este tipo de cámaras, es resistente al agua en grado IPX8 y sumergible hasta 10 metros sin necesidad de funda.

La One X2 pesa solo 149 gramos y mide 4,62 x 11,30 x 2,98cm. Su batería de 1.630 mAh rinde hasta 80 horas de grabación de vídeo según el fabricante. La cámara acaba de ponerse a la venta desde la página web de Insta360 a un precio de 490 euros.