"Girl and Wolf" tendrá película por Latido Films

Latino Films se ha adueñado de los derechos para realizar una película basada en la novela gráfica de Roc Espinet “Girl and Wolf”, siendo adaptada a película animada en el mercado europeo “Pitching & co-pro forum for animated feature films”.

El autor Espinet ha trabajado como animador en “Birdboy: The Forgotten Children”, “Nerdland”, “Rick and Morty” y “Niko and the Sword of Light”, y será ahora cuando pueda llevar las páginas de su propia novela gráfica a la pantalla grande.

Sinopsis

Paula es camarera en la taberna de Villa Colmillo. Temerosa, dócil e ingenua, despierta rechazo entre la gente de la aldea y es humillada y maltratada constantemente por el posadero y la decadente clientela. Pero en su interior se esconde un gran misterio para el que todavía no está preparada. Vive una vida prestada, obligada a esconder sus sentimientos. Ante la imposibilidad de encontrar su lugar en el mundo que le rodea, elige seguir aguantando y pensar que los vientos que están por venir traerán cambios a mejor. Los días pasan sin diferenciarse uno del otro, hasta que un día es obligada por el posadero a acompañarle en un corto un viaje. En él, sufren un violento ataque a manos de los temidos Lobos. Todo se vuelve muy borroso, veloz y desconcertante… Esto es solo el principio.