“Ya lo tenías en tus manos, por qué lo soltaste”: cuestionan familiares de Andrea a autoridades

GUAYMAS, Sonora.- Familiares, amigos y compañeros de trabajo de Andrea Carolina Osuna Gil, quien desapareció el 18 de marzo tras llevarle cena a su expareja, cuestionaron a las autoridades estatales el motivo por el cual liberaron al hombre.

En la tercera marcha consecutiva por la avenida Serdán, el contingente partió de la calle 9, a la altura del Obelisco con rumbo al Palacio Municipal, pero antes hizo una pausa en la calle 15 donde se encuentran las oficinas de la Agencia Ministerial de investigación Criminal (AMIC) para gritar: “Si ya lo tenías por qué lo soltaste”.

Al grito: “Todos somos Andrea. No estamos todos, nos falta Andrea. Viva te la llevaste, viva la queremos. Hasta encontrarte Andrea”, caminaron pidiendo justicia por la madre de familia que hoy cumplió seis días de desaparecida.

El pasado viernes 19, un día después de su desaparición un niño encontró el bolso de la mujer en el Malecón Turístico con las identificaciones, sin el celular ni las tarjetas bancarias.

De acuerdo a Andrés Osuna, quien es padre de Andrea, señaló que su hija desde la casa de su exnovio el jueves 18 de marzo, pidió el servicio de Uber a un chófer que acudió a declarar porque escuchó gritos durante la llamada.

El padre de la mujer desaparecida, les suplicó a la Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano y a la alcaldesa Sara Valle Dessens su apoyo para dar con el paradero de su hija.

Aseguró que hasta ahora no ha recibido ninguna llamada de alguna autoridad para brindarle apoyo moral o darle certidumbre del curso de la investigación de su hija.

“Para mí no hay noche, no hay días, los minutos son iguales, mi familia se amanece esperando que nos digan dónde está mi hija. No me quiero morir sin volver a verla, mi corazón siente que se para, pero tengo que seguir”, externó.