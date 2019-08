Vuelven a las aulas en Agua Prieta

AGUA PRIETA, Sonora.- El regreso a clases se dio de manera regular sin incidencias y con la asistencia total del personal docente, afirmó el delegado regional de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Roberto Meza López.



"No hubo escuelas tomadas por padres de familia, te comentaba en la entrevista anterior que Oomapas, Oldap y Seguridad Pública nos estuvieron apoyando cada quien en su rama", comentó.



Ayer en lo que corresponde a la Delegación Regional de la SEC, que comprende los municipios de Agua Prieta, Naco y Fronteras, volvieron a clases 18 mil 574 estudiantes de manera regular.



Únicamente se recibieron dos reportes de un par de reparaciones que tendrán que realizarse, sin embargo, nada que impida que los alumnos no puedan iniciar el ciclo escolar, como se estableció en el calendario.



Uno de ellos fue un preescolar que tiene problemas con el drenaje, detalló, además de una primaria que no tenía intendentes, sin embargo, ya se acordó el contrato para una nueva persona.



Fuera de eso, en los 95 planteles de educación Básica de la región, no se registraron incidentes de ningún tipo y por lo mismo en ningún caso fue necesario el retraso en el inicio del ciclo escolar.



Roberto Meza López recordó que para comenzar el ciclo escolar se realizaron los preparativos, precisamente con el propósito de que todo estuviera adecuado para este momento.