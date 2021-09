Vuelve 'Chispa' Gastélum ilusionado a Naranjeros de Hermosillo

Después de 13 temporadas defendiendo los colores de Naranjeros de Hermosillo, Carlos “Chispa” Gastélum se mostró ilusionado de volver al club de la Liga Mexicana del Pacífico donde es considerado una leyenda, y donde ahora le tocará ser parte del cuerpo técnico a partir de la próxima campaña.

Su palmarés con la Escuadra Naranja incluye tres campeonatos de LMP (2006-2007, 2009-2010 y 2013-2014), así como una Serie del Caribe (2014); además de ser ampliamente reconocido como un guante seguro en el infield y un gran bateador de contacto.

“Me siento contento, feliz, de regresar a casa, de estar en el equipo que me vio nacer, que me dio la oportunidad de jugar este deporte, y agradecido con la directiva que me tomó en cuenta para este año. Espero hacer mi trabajo para ayudar al equipo y a (Juan) Navarrete en todo lo que se pueda”, expresó este jueves.

Carlos "chispa" Gastelum ya se integro a nuestro cuerpo técnico de cara a la temporada 2021-22 ����#NosVemosEnElSonora �� pic.twitter.com/24QnbqLALJ — Naranjeros de Hermosillo (@ClubNaranjeros) September 9, 2021

Tras su cambio a Venados de Mazatlán en la temporada 2017-2018, el originario de Huatabampo dejó su lugar a una camada de jóvenes jugadores que hoy en día son titulares en el conjunto hermosillense; tal es el caso de elementos como Jasson Atondo, Irving López y Alex Robles.

“Me tocó verlos crecer a ellos, como jovencitos que eran y como peloteros que son, que es lo importante, y ahora que están jugando a diario y que se han ganado eso a base de trabajo. Un día uno los aconsejaba y les decía que iban a ser titulares, y míralos ahora. Ahora me toca estar de este lado, en el cuerpo técnico, y ayudarlos.

“Esto no es de un año, esto se trabaja día a día, año tras año, para seguir superándose en el terreno de juego y lograr buenos resultados. Los consejos son buenos, son para bien, siempre me ha gustado ayudar a la gente y lo voy a hacer. Alguno día quiero que a mis hijos, cuando estén jugando, que los ayuden también”, comentó.