"Vuela alto hermana": Cuate de Yessenia Estefania, se despide de ella 

CIUDAD OBREGÓN.- Mediante redes sociales, el hermano de Yessenia Estefania, modelo cajemense que fuera privada de la libertad y posteriormente encontrada sin vida en una fosa clandestina, se despidió de ella.



En una publicación en su cuenta personal, Juan Carlos Alvarado Rivera, quien es hermano gemelo de la hoy fallecida escribió que la extrañará muchísimo y le hará mucha falta, pues no se imagina una vida sin ella.

"Vuela alto hermana, te voy a extrañar muchísimo, mi cuata, mi compañera de vida, te veo pronto para volver estar juntos, mi Reyna Yessenia", compartió.



En días posteriores y durante toda la intensa búsqueda que la familia inició en redes sociales desde el día de su desaparición, su hermano se mantuvo expresando su sentir.



"Otro día más sin saber de ti hermana, no hay día que no piense en ti, te extraño mucho, eres mi compañera de vida y me siento muy triste de no saber nada de ti, mis papás están preocupados y tristes, tu hijo te extraña", exclamó el joven.

Cabe recordar que el cuerpo de Yessenia Estefania, de 24 años de edad, fue encontrado entre las osamentas localizadas el pasado 20 de septiembre en un terreno en el Valle del Yaqui, pero fue hasta el día de ayer domingo 04 de octubre que la fiscalía confirmó que se trataba de ella mediante pruebas de ADN.